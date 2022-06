Arsyeja pse një mësues ka mbajtur një karrige bosh në klasën e tij për 50 vjet

Kur hyni në klasën e Dan Gill-it në shkollën e mesme Glenfield në Montclair, New Jersey, shanset janë që të vini re sediljen bosh që qëndron në qendër.









Nuk është një karrige pushimi ose karrige për një administrator që të vijë dhe të vëzhgojë klasën. Karrigia bosh është një kujtesë. Një kujtesë për Gillin dhe një kujtesë për studentët.

“Çdo vit unë jap mësime rreth ditëlindjes së Martin Luther King Jr. në lidhje me lëvizjen për të drejtat civile”, tha Gill për ‘TODAY Parents’. “Doja t’i lidhja studentët në një mënyrë personale me atë që do të thoshte kjo”.

Kur Gill ishte nëntë vjeç, tha ai, ai dhe miku i tij më i mirë Archie shkuan në një festë ditëlindjeje në ndërtesën e apartamenteve të Gill-it në Nju Jork. Dhuratat në dorë, dy djemtë – Gill, i bardhë dhe Archie, i Zi – i ranë ziles. Nëna e fëmijës që kishte ditëlindjen shikoi Archie dhe tha se nuk kishte më karrige. Gill, i hutuar, i ofroi të ulej në dysheme ose të merrte më shumë karrige. Gruaja përsëriti se nuk kishte më karrige. Më në fund, Gill kuptoi se Archie nuk ishte i mirëpritur sepse ai ishte Zi. Djemtë u larguan, të dy duke qarë.

Është një ditë që ka qëndruar me Gill-in për më shumë se 60 vjet.

“Ne duhet të jemi një klasë mundësish”, i tha Gill ‘TODAY’. “Archie-t iu mohua mundësia për të shkuar në festën e ditëlindjes për shkak të një paragjykimi që kishte gruaja”.

Gill tha se ai nuk e dinte atë në atë kohë, por përvoja e Archie dhe festës së ditëlindjes “më çuan atje ku jam sot”.

Mësuesi për më shumë se 50 vjet ishte i rëndësishëm në integrimin e shkollave publike Montclair. Ai u transferua në Montclair nga New York City si mësues i ri dhe punoi për të transformuar shkollën e mesme Glenfield, ku ai jep mësim sot, për t’u bërë një shkollë magnetike për artet. Shkolla u bë model për desegregimin e shkollave të tjera.

Por gjithmonë ka më shumë punë për të bërë.

“Fëmijët punojnë mirë me simbolet”, tha Gill “Është një kujtesë se ata mund të bëjnë më mirë – më mirë akademikisht, socialisht dhe emocionalisht – por gjithashtu për t’i bërë njerëzit të ndihen të mirëpritur dhe ta bëjnë këtë një vend më të mirë për të jetuar”.

Ai e di se mesazhi i tij po rezonon, tha ai, kur vizitorët vijnë në klasë dhe fëmijët pyesin të porsaardhurin: “A e dini pse e kemi atë karrige?”

“Kjo është pjesa që ata kanë në pronësi”, tha Gill.

Ai është tani 75 vjeç dhe planifikon të tërhiqet nga mësimdhënia pas vitit shkollor 2022-2023. Por Gill është në një akt të dytë – dhe duke përhapur mesazhin e karriges bosh shumë përtej Montclair.

Në një festival letrar së fundmi, Gill hodhi idenë e një libri – “No More Chairs”. Ai do t’i kushtohet Archie, i cili vdiq vitin e kaluar. Dy djemtë humbën kontaktet dekada më parë, por Gill ka gjetur të afërmit e tij në rrjetet sociale.

Ai shpreson se libri i tij do t’i frymëzojë mësuesit që të mbajnë një karrige bosh në klasat e tyre.

“Në ëndrrat e mia më të egra”, tha Gill për ‘TODAY.com’, “Shpresoj që t’u mësojë fëmijëve se si mund të jenë më të mirë dhe si mund t’i trajtojnë njerëzit më mirë. Shpresoj se ata do të jenë vendimmarrës në klasën e tyre”.