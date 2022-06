Brad Pitt tregon se kishte një problem me alkoolin dhe se është para përfundimit të karrierës

Në një intervistë të fundit, aktori i njohur Brad Pitt ka rrëfyer gjëra për jetën dhe karrierën e tij, ndërsa ka folur edhe për përvojën e tij me Alkoolistët Anonimë, pas divorcit nga Jolie.

Një intervistë që ka dhënë Brad Pitt, në të cilën rrëfen ndër të tjera se si e përjeton vetminë dhe ndryshimet në mënyrën se si jeton vitet e fundit, pas divorcit nga Angelina Jolie.

Ylli 58-vjeçar i Hollivudit, duke folur për edicionin amerikan të revistës GQ, ka treguar se është bërë më selektiv me filmat ku do të marrë pjesë, pasi vlerëson se është pak para përfundimit të karrierës së tij:

“Unë mendoj se jam në finalen e karrierës sime, kjo në semestrin apo tremujorin e fundit. Si do të jetë dhe si do ta dizenjoj?”, tha ai në mënyrë karakteristike dhe më pas shpjegoi se mund të bëjë filma “kur të jetë koha e duhur, sidomos kur ka një lidhje personale”.

Kujtojmë se Pitt këtë vit do të luajë në filmin “Bullet Train”. Është një film i ndarë në elementin thriller dhe komedi, ku një vrasës sapo është kthyer nga lodhja e thellë që kishte dhe i kthehet punës.

Për sa i përket përditshmërisë, ylli vitet e fundit dhe sidomos pas ndryshimeve në jetën personale, vendosi t’i kushtojë më shumë vëmendje vetes. Siç tha ai, e la duhanin për të qenë më i shëndetshëm. “Nuk kam mundësi të bëj një apo dy në ditë. Nuk bëj. Unë do të rrëzohem. Kam humbur privilegjet e mia”, theksoi ai në intervistë.

Është karakteristikë se Pitt, pas divorcit nga Angelina Jolie në vitin 2016, arriti të hyjë në një program detoksikimi dhe të mos pijë më. “Kisha një grup të mirë burrash që ishin shumë privatë dhe selektivë, kështu që ishte e sigurt. Sepse kisha parë gjëra nga njerëz të tjerë, si Philip Seymour Hoffman, i cili u regjistrua duke dhënë të brendshmet e tij, dhe kjo është e tmerrshme për mua”.

Së fundi, Brad Pitt ka rrëfyer se: “Gjithmonë jam ndjerë i vetmuar në jetën time. I vetëm kur u rrita si fëmijë, vetëm këtu dhe vetëm së fundmi i përqafuar nga miqtë dhe familja.

