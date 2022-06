Bullgaria: Nuk ka shans që të hiqet vetoja për Maqedoninë e Veriut gjatë Samitit

Kryeministri bullgar në detyrë Kiril Petkov tha të enjten se nuk kishte asnjë shans që Bullgaria të hiqte veton ndaj Maqedonisë së Veriut gjatë këtij samiti të BE-së, por la të kuptohet se një zgjidhje mund të jetë e afërt ditët në vijim.









Pas rënies së qeverisë bullgare mbrëmjen e kaluar, asnjë parti politike në Bullgari nuk dëshiron të humbasë fytyrën përpara zgjedhjeve të parakohshme. Me votën e katërt në pak më shumë se një vit që ka të ngjarë të ndodhë në shtator, heqja e vetos nuk do t’i përshtatej elektoratit, i cili kryesisht e mbështet atë.

Petkov, tani në cilësinë e ish-kryeministrit, i qëndron qëndrimit të tij se parlamenti duhet të miratojë një rezolutë që lejon heqjen e vetos, bazuar në miratimin e propozimit të Presidencës franceze.

Petkov tha se i pëlqente “personalisht” propozimi francez, por nuk i takonte atij, por parlamentit të merrte një qëndrim.

Duke folur me gazetarët në pragun e samitit të Ballkanit Perëndimor, Petkov shpjegoi se parlamenti bullgar duhej të nxirrte dritën jeshile për heqjen e vetos dhe vetëm atëherë ai do të bënte lëvizjen e tij që duhet të jetë e qëndrueshme me kalimin e kohës, pavarësisht se kush qeveris.

“Kjo është ajo që do t’u them liderëve të BE-së”, tha ai.

Ai theksoi se opozita bullgare përdori çështjen maqedonase për të shantazhuar kabinetin e tij sa herë që kishin frikë se do të zbulohej korrupsioni që nga koha e tyre në detyrë.

Petkov u akuzua se bëri hapje në Shkup pas shpinës së parlamentit bullgar, i cili këmbëngul që të zbatohen disa kushte përpara se të hiqet vetoja.

Pa mbështetjen e “Ka një popull të tillë”, Petkov humbi votën e mosbesimit, ndërsa Bojko Borisov shpreson të kthehet në pushtet pas zgjedhjeve të parakohshme.