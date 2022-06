Fillon ‘hakmarrja’ angleze/ Ekstradohen në Tiranë pedofilët dhe kriminelët shqiptarë. Ministrja e Britanisë: Ata kanë kryer krime të tmerrshme

Britania e madhe ka ekstraduar këtë të enjte 3 shtetas shqiptarë të cilët ishin dënuar për pedofili, rrëmbim personi dhe trafikim të lëndëve narkotike.









Ato përfshinin gjithashtu anëtarë të bandave të krimit të organizuar dhe një individ pa të drejtë qëndrimi në Angli.

Ata po vuanin dënime të kombinuara me më shumë se 72 vjet burg.

Kriminelët përfshinin:

Një individ i dënuar me 18 vjet për furnizim me drogë të klasit A ​​(kokainë) me vlerë më shumë se 2 milionë paund.

* Një person që ishte pjesë e një grupi të krimit të organizuar dhe i dënuar për furnizim me drogë të klasit A ​​(kokainë) dhe i dënuar me më shumë se dhjetë vjet burg.

* Një individ i dënuar me tre vjet burgim për tentativë për t’u përfshirë në komunikim seksual me një fëmijë dhe për të takuar një fëmijë pas kujdesit.

* Një tjetër person i dënuar me katër vjet burgim për rrëmbim dhe lëndim trupor, i cili ishte gjithashtu pjesë e një grupi të krimit të organizuar.

Duke komentuar mbi dëbimet, Sekretarja e Brendshme Priti Patel tha: “Këta individë janë përgjegjës për disa nga krimet më të tmerrshme, duke përfshirë përdhunimin, krimin e dhunshëm dhe shkeljet e rënda të drogës. Ata kanë shkelur ligjet dhe vlerat tona dhe kanë lënë viktimat e tyre të jetojnë me plagët e krimeve që kanë kryer.

“Kjo Qeveri do të përdorë çdo mjet të disponueshëm për të larguar shtetasit e huaj që kanë kryer krime kundër qytetarëve tanë dhe së fundmi ne kemi paraqitur Aktin e Kufijve për të ndihmuar në përfundimin e ciklit të kërkesave dhe apelimeve të minutës së fundit që mund të vonojnë largimet”.

Muajin e kaluar, 190 shkelës të shtetasve të huaj u larguan nga Mbretëria e Bashkuar me fluturime çarter dhe të planifikuar.

Midis tyre ishin kriminelë të dënuar për veprat e mëposhtme; dy për vrasje nga pakujdesia, tetë për përdhunim, 75 për krime droge, një për tentativë vrasje dhe 14 për krime të dhunshme duke përfshirë dëmtimin e vërtetë trupor dhe lëndimin e rëndë trupor.

Zyra e Brendshme theksoi se që nga marsi i vitit 2021 më shumë se 10,000 njerëz janë larguar nga Mbretëria e Bashkuar me fluturime të planifikuara dhe çarter, me 85 fluturime çarter në 13 vende të ndryshme.

Fluturimi i të enjtes u krye në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, shtoi ajo.

Gazeta Shqiptare