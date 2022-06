Ironia e ministrit serb Vulin: Nëse kushti që Serbia të përparojë drejt BE-së do të ishte të hynte në luftë me dikë, faleminderit, nuk ia vlen

Deri dje, Bashkimi Evropian nuk ishte aleancë ushtarake, as gjendja e luftës nuk ishte kusht për fillimin e negociatave, por tani e shohim se është vendimtare, dhe nëse kushti që Serbia të përparojë më shpejt drejt Bashkimit do të ishte të shkojë në luftë me dikë, atëherë faleminderit, nuk ia vlen”, tha Ministri i Brendshëm Aleksandar Vulin.









Në një deklaratë me shkrim, Vulin deklaroi se Bashkimi Evropian ka vendosur të mos pretendojë se ka të njëjtat rregulla për të gjithë ata që duan të anëtarësohen në atë organizatë, kështu që Ukraina u bë kandidate për anëtarësim pavarësisht se nuk i përmbush standardet, të cilat janë zbatuar me kaq kujdes nga vendet ballkanike.

“Ajo kapërceu disa dekada presione, shantazhe dhe burokraci dhe nuk i është dashur të luftojë me luftën kundër korrupsionit, duke përmbushur kriteret në fushën e drejtësisë apo reformat ekonomike dhe nuk ka nevojë të flitet për bashkëpunim me gjykatat që përcaktojnë krime lufte”, tha Vulin.

Ai vuri në dukje se pjesëmarrja e Ukrainës në luftë ishte e mjaftueshme për të nisur negociatat, duke shtuar se ai as që mund të imagjinonte se cili do të ishte kushti për përfundimin e procedurës së pranimit dhe se shpresonte që Moldavia nuk do të duhej të premtonte se do të shkonte në luftë dhe se u miratua statusi i kandidatit, fjale nderi, pa detyrim për të bërë luftë.

Nëse kriteri vendimtar për anëtarësim apo fillimin e procesit të anëtarësimit është që vendi të jetë kandidat në luftë, atëherë Serbia mund të kishte nisur negociatat në vitin 1999, por duket se rregulla të tilla nuk vlejnë për ato të bombarduara nga NATO, por për aderim të shpejtë në Bashkimin Evropian duhet të përplaset me Rusinë, tha Vulin.

Ai shtoi se i uron fat Ukrainës dhe se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk duhet të hyjnë në luftë me askënd për të nisur negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.