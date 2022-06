“Këtu është maja e…”- U përfol për lidhjen e re të dashurisë, Bojken Lako tregon çfarë fshihet pas fotos

Bojken Lako, pak javë më parë bëri publike lidhjen e re të dashurisë. Ai ndau në Instagram ë një foto ku shfaqej dora e një vajze.









Sot, kantautori ka deklaruar se fakti që e ka postuar atë foto në faqen e tij personale do të thotë se është diçka e mirë.

“Po shiko tani doja të promovoj festivalin. Nuk kam dëshirë të flas shumë sepse këtu është maja e shpërndarjes së thashethemit dhe të lajmit. Deri sa kam vënë diçka në faqen time personale normalisht ka diçka shumë të mirë që ndihem mirë edhe…”, u shpreh Lako.

Kujtojmë që artisti ka lënë pas krahëve historinë e dashurisë me Semi Jaupaj. Ata ruajnë një raport të mirë me njëri-tjetrin, dhe këtë e tregoi vetë Semi pak kohë më parë, ku shihej me ish partnerin. “Shoku im më i mirë i jetës”, shkroi ajo.