“Kisha frikë të telefonoja Vuçiç!”- Rama në Bruksel: S’e kuptoj pse i çojnë gjërat në kufij me Serbinë, mos nxisin një goditje tjetër

Edi Rama zbulon deklaratën e mbajtur në samitin e Brukselit me liderët e BE, lidhur me Serbinë dhe pozicionin e saj në rajon.









“Serbia eshte në një pozicion mjaft ndryshe. Serbia është një realitet tërësisht ndryshe, dhe u përpoqa t’u shpjegoj se flasim për një vend ku popullariteti i Vladimir Putinit është 80% dhe një vend ku opinioni publik s’është kaq i prirur të vrapojë pas Brukselit, është krejt e kundërta.

Për vend që jashtë cdo pritshmërie dhe pritshmërisë sime se sinqerisht nuk e prisja as e telefonoave Aleksandrin se kisha frikë mos më thoshe “ndjesë na duhet të kalojmë në anën tjetër” e kjo do kishte qenë fund i cdo marrëdhënie.

Tri herë janë harmonizuar me BE dhe Perendimin kundër Rusisë duke votuar dhe për përjashtimin e Rusisë nga komiteti për të drejtat e njeriut.

Nuk e kuptoj çuarjen e gjërave në kufij në raport me kërkesat për sanksione

se Serbia thjesht nuk është në pozicion për të realizuar kaq shumë kaq shpejt dhe cuarja deri në kufi do i japë efektin e kundërt.

E pastaj ajo çfarë do të ketë kosto është agjenda evropiane e Serbisë por më tepër do jetë kosto për popullin e rajonit, pavarësisht Ballkanit të Hapur Procesit të Bderlinit e me radhë.

Ne nuk duam një luftë, ne nuk kemi nevojë për konflikt, gjakderdhje e tensione në rajonin tonë, ndaj ua thashë le ta mbajmë kështu, nuk duhet të nxisin një goditje tjetër.