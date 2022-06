“Më vjen keq për BE-në!”/ Rama me tone të ashpra në konferencën pas samitit: Shpresoj t’i ndihmojmë

Me tonë të ashpra ka folur këtë të enjte Kryeministri Edi Rama në lidhje me hapjen e negociatave anëtarësim në BE, duke theksuar që i vjen keq për Evropën dhe se shpreson që shtetet e Ballkanit të munden të jënë në gjendje ta ndihmojnë.









Në konferencën pas samitit të BE, kreu i qeverisë nuk kurseu sulmet ndaj Bullgarisë, duke theksuar se me anë të bllokimit që po i bën hapjes së negociatave, po ndihmon agresioni rus në Ukrainë.

Edi Rama: Është mirë të jesh midis europianësh, por ne nuk jemi këtu si europiane, por si miq. Është për të ardhur keq se as një luftë kaq kërcënuese që mudn të shndërrohet në një luftë tragjike nuk kanë mundur t’I bëjnë bashkë. Mu desh të fitoja një mandat të treteë që të prisja hapjen e negociatave. Bullgaria është një fatkeqësi. Fryma e zgjerimit është tërësisht e deformuar. Fryma e zgjerimit ka kaluar e marrja peng nga shtetet individuale. Kjo ceshtje e Bullgarisë është një turp!Unë mendon se kemi bërë shuëm për të mbështetur idenë. 26 vendet janë krejtësisht të pafuqishme! Ky vendi këtu nuk duket shumë I shëndetshëm. Agresioni ndaj Ukrainës po ndihmohet nga një vend i NATO!

“Vizioni i zgjerimit po kalon në pengmarrje!”

Kryeministri Edi Rama e konsideron veton e Bullgarisë si një pretekst për të mos hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Rama deklaroi se kjo është një fatkeqësi. Sipas tij, vizioni i zgjerimit po kalon në pengmarrje.

“M’u desh të fitoja një mandate të tretë për të pritur çeljen e negociatave për anëtarësim. Arsyeja nuk është thjeshtë Bullgaria. Bullgaria është gfatkeqësi, por është fryma e deformuar e zgjerimit. Bullgaria është shprehja më dukshme e saj. Fryma e zgjerimit ka kaluar nga vizioni i një komuniteti, tek marrja peng e shteteve individuale. Sa herë ndodh një gjë në një shtet anëtar, atëherë vendoset në funksion ky mekanizëm. Është turp, ndërkohë që në oborr të Europës ka një luftë. Më pas thhonë, Vladimir Putini është shumë sëmurë. Ai mund të jetë mirë ose shumë sëmurë, por vendi këtu nuk është mirë. Agresioni rus kundër Ukrainës po merr një ndihmë bujare nga një vend i NATO-s, nga Bullgaria, për të destabilizuar një vend tjetër të NATO-s, Maqedoninë e VErkiut. Pra, nuk do të presim Godonë. Unë e kam thënë më parë, më vinte keq për disa njerëz që thonin dje që po ia dalim. Nuk erdha këtu me idenë se do ndodhte diçka. Vladimir dhe Estragoni janë bashkë, Shqipëria dhe Maqedonia është bashkë. Vlkadimiri i thotë Estragonit, do lëvizim apo jo” – tha Rama.

“S’e kuptoj pse i çojnë gjërat në kufij me Serbinë, mos nxisin një goditje tjetër”

Edi Rama zbulon deklaratën e mbajtur në samitin e Brukselit me liderët e BE, lidhur me Serbinë dhe pozicionin e saj në rajon.

“Serbia eshte në një pozicion mjaft ndryshe. Serbia është një realitet tërësisht ndryshe, dhe u përpoqa t’u shpjegoj se flasim për një vend ku popullariteti i Vladimir Putinit është 80% dhe një vend ku opinioni publik s’është kaq i prirur të vrapojë pas Brukselit, është krejt e kundërta.

Për vend që jashtë cdo pritshmërie dhe pritshmërisë sime se sinqerisht nuk e prisja as e telefonoave Aleksandrin se kisha frikë mos më thoshe “ndjesë na duhet të kalojmë në anën tjetër” e kjo do kishte qenë fund i cdo marrëdhënie.

Tri herë janë harmonizuar me BE dhe Perendimin kundër Rusisë duke votuar dhe për përjashtimin e Rusisë nga komiteti për të drejtat e njeriut.

Nuk e kuptoj çuarjen e gjërave në kufij në raport me kërkesat për sanksione se Serbia thjesht nuk është në pozicion për të realizuar kaq shumë kaq shpejt dhe cuarja deri në kufi do i japë efektin e kundërt.

E pastaj ajo çfarë do të ketë kosto është agjenda evropiane e Serbisë por më tepër do jetë kosto për popullin e rajonit, pavarësisht Ballkanit të Hapur Procesit të Bderlinit e me radhë.

Ne nuk duam një luftë, ne nuk kemi nevojë për konflikt, gjakderdhje e tensione në rajonin tonë, ndaj ua thashë le ta mbajmë kështu, nuk duhet të nxisin një goditje tjetër”, deklaroi ai.