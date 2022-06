Nga ujori, te virgjëresha! Cilat janë shenjat më të zgjuara të Horoskopit, “mallkimi” i tyre është inteligjenca

Kur flasim për shenja inteligjente, po flasim për njerëz që kënaqen me procesin e të mësuarit. Disa prej nesh thjesht nuk investojnë aq shumë në ndjekjet shpirtërore, gjë që është në rregull! Të tjerët, megjithatë, gjejnë gëzim në studimin, formulimin e teorive dhe mbledhjen e njohurive. Inteligjenca është subjektive dhe shprehet ndryshe për të gjithë. Ju nuk keni nevojë të keni një diplomë për t’u konsideruar i zgjuar. Pra, a jeni gati? Këto janë 3 shenjat më të zgjuara në timonin e zodiakut.









Ujori

Ujori është gjeniu “e keqja” e zodiakut dhe këtë e themi me dashuri. Atij i pëlqen të jetë personi më i zgjuar në dhomë dhe ndonjëherë, me të vërtetë ia del mbanë. Është një nga shenjat konstante të zodiakut, që përkthehet në kokëfortësi dhe intelekt. Një Ujor mund t’ju fiksojë me pamjen dhe personalitetin e tij egoist. Por diku atje thellë ka ndjeshmëri dhe intuitë. Këshillë: E vetmja gjë për të cilën duhet të keni kujdes është të mos i tjetërsoni njerëzit me prirjen e tyre për t’u dukur. Të gjithë e kuptojmë këtë, ata janë të zgjuar!

Bricjapi

Bricjapët arrijnë të trajtojnë gjithçka me një përzierje inteligjence dhe mençurie. Janë ata që ndërthurin inteligjencën shpirtërore dhe emocionale. Ata janë krijesa me vullnet të fortë dhe nxiten nga energjia e tyre tokësore. Që do të thotë se ata gëzojnë marrjen e përgjegjësisë për situatat dhe mbështetjen e vendimeve të tyre. Bricjapët janë shpesh më të mençur se sa do të justifikonte mosha e tyre. Ata shpesh kërkohen për këshillat e tyre të mençura dhe përgjithësisht prania e tyre i bën të tjerët të ndihen të sigurt. Pavarësisht nëse i pëlqen apo jo, njerëzit tërhiqen nga Bricjapi për natyrën e tyre inteligjente. Këshillë: Ata duhet të përdorin me mençuri natyrën që u jep universi.

Virgjëresha

Virgjëreshat kanë një reputacion si neurotikë. Kjo është një padrejtësi e hapur. Selektiviteti i tyre dhe vëmendja ndaj detajeve janë avantazhe, jo disavantazhe. Universi i ka pajisur Virgjëreshat me qartësi mendore përtej rregullave. Ata janë thellësisht të vetëdijshëm për mjedisin e tyre, sjelljet dhe veprimet e njerëzve. Virgjëreshat kanë memorie dhe aftësi të shkëlqyera organizative, ndërsa qëndrojnë gjithmonë të vendosur. Këshillë: Nëse ata mund të kontrollojnë stresin e tyre, mendja e tyre do të shkojë shumë thellë.