“Një perlë e vogël, që nuk duhet humbur!”/ “Air France” e shpall Tiranën 1 nga 12 destinacionet për këtë verë (LISTA)

Kompania franceze e fluturimeve, "Air France " e ka përfshirë Tiranën në një nga 12 destinacionet më të mira për t'u zbuluar nga turistët këtë verë.









Në një artikull të publikuar në platformën mediatike “EnVols”, “Air france” e cilëson Tiranën “një perlë të vogël” që nuk duhet humbur.

“Atmosfera e gjallë e qytetit, ndërtesat e tij shumëngjyrëshe dhe tarracat plot lëvizje e bëjnë atë një qytet që ia vlen ta shihni vetë”, thuhet në artikull.

1- Zakynthos, Greqi

Mykonos, Santorini, sigurisht që janë të njohura… por a keni dëgjuar për Zakynthos? Me ujin e tij bruz në kontrast të mprehtë me shkëmbin e bardhë të shkëmbinjve të pjerrët, ai është padyshim një nga ishujt më të bukur grekë. Ishulli i Zakinthos nxjerr një ndjenjë parajse. Air France ju mundëson të arrini atje, në vetëm 3 orë, nga aeroporti Paris-Charles de Gaulle.

2- Tiranë, Shqipëri

Tirana, kryeqyteti shqiptar, nuk është aq i njohur për turistët dhe megjithatë është një perlë e vogël që është më simpatike gjatë verës. Atmosfera e gjallë e qytetit, ndërtesat e tij shumëngjyrëshe dhe tarracat plot lëvizje e bëjnë atë një qytet që ia vlen ta shihni vetë. Shqipëria ka gjithashtu peizazhe të bukura për të ofruar, duke përfshirë plazhe të lë pa frymë pak më shumë se një orë nga kryeqyteti. Tirana me siguri do të jetë destinacioni kryesor për verën e vitit 2022, ndaj Air France do t’ju fluturojë atje nga aeroporti Paris-Charles de Gaulle me dy fluturime në javë nga data 9 korrik.

3- Tenerife, Spanjë

Ky ishull spanjoll i arkipelagut Kanarie, i vendosur në brigjet e Marokut, është i mbushur plot me pamje të bukura. Ishulli vullkanik është i mbuluar me një peizazh të lë pa frymë, ku natyra pushton. Këtu, vullkani mbretëron si sundimtari absolut i ishullit: Teide, vullkani i tretë më i madh në botë. E vendosur në qendër të ishullit, maja e tij qëndron si pika më e lartë në Spanjë , dhe nga lartësia e tij mund të dëshmoni për shtrirjen e ishullit dhe të admironi bukurinë e tij. Një destinacion ideal për aventurierët dhe adhuruesit e natyrës, vetëm katër orë fluturim nga aeroporti Paris-Charles de Gaulle, sigurisht me Air France.

4- Denver, SHBA

Tani le të kalojmë Oqeanin Atlantik për në Denver, SHBA. Që nga 4 maji, Air France ka rihapur shërbimin e saj sezonal midis Paris-Charles de Gaulle dhe Mbretëreshës së Rockies. Janë në dispozicion tre fluturime në javë. Në program: eksplorimi i qytetit dhe muzeumeve të tij të shumta të artit, më pas në LoDo, lagjen modë të Denverit, plot me galeri, restorante, bare dhe klube nate, me Malet Shkëmbore në sfond.

5 – Dallas, SHBA

Dallas është një qytet i mahnitshëm. Me rrokaqiejt aq sa mund të shohë syri, ky qytet mitik amerikan në zemër të mbretërisë së kaubojve me siguri do t’ju joshë. Qyteti donte të rishpikte veten disa vite më parë duke zhvilluar peizazhin e tij kulturor. Ajo është shtëpia e një ndërtese të mrekullueshme Art Deco në distriktin e Fair Park. Nga aeroporti Paris-Charles de Gaulle, Air France ju fluturon atje pesë herë në javë. Teksasi është i juaji!

6 – Ibiza, Spanjë

I-bi-za, tre rrokje të vogla që dërgojnë të gjitha kafshët në konnipcione. Por ishulli është gjithashtu një mjedis natyror dhe ofron peizazhe sublime, larg zhurmës së qytetit kryesor. Gjetja e qetësisë dhe qetësisë në Ibiza është plotësisht e mundur dhe Air France është e angazhuar t’ju fluturojë atje gjatë gjithë verës. E re për këtë verë: fluturime nga aeroporti Paris-Orly për pushues edhe më të lumtur.

7 – Palma de Mallorca, Spanjë

Palma de Mallorca, ishulli më i madh në Ishujt Balearik, njihet gjithashtu si ishulli i 1001 fytyrave, pasi Palma de Mallorca është plot me pamje të ndryshme dhe aktivitete tërheqëse. Plazhet e tij të bukura dhe trashëgimia historike e bëjnë këtë destinacion të domosdoshëm. Kjo është arsyeja pse Air France po zgjeron aftësitë e saj të transportit në ishull dhe po hap një rrugë të re nga aeroporti Paris-Orly, përveç asaj ekzistuese nga aeroporti Paris-Charles de Gaulle.

8 – Bari, Itali

Po Italia për pushimet e radhës? Drejtohuni për në Pulia, një nga rajonet më të bukura të Italisë. Kryeqyteti i rajonit, Bari është një qytet i zhytur në histori, i rrethuar nga ujërat bruz të detit Adriatik. Kjo është Italia me gjithë shkëlqimin e saj. Këtë verë, një fluturim i ri do të hapet nga aeroporti Paris-Orly. Pra, shkoni për atë!

9 – Santorini, Greqi

Në vitin 2022, Air France po sjell një frymë të freskët në pushimet tuaja. Nga 8 korriku, një fluturim krejt i ri do të funksionojë nga Marseja në ishullin e Santorinit në Greqi. Ishulli i Cyclades ofron një peizazh unik dhe të lë pa frymë në detin Egje, një pamje që nuk do të lodheni kurrë.

10 – Tunis, Tunizi

Kapitulli tjetër për opsionet e reja, që niset për herë të parë nga Marseja : Tunizia, kryeqyteti tunizian. Nga 9 korriku me Air France, do të jetë e mundur të arrini në Tunis, për të provuar bukuritë e këtij qyteti mesdhetar. Vizitoni sitin arkeologjik të Kartagjenës, një qytet i lashtë Punik, ose shëtisni përgjatë vreshtave për të mësuar më shumë rreth traditës së gjatë të prodhimit të verës në këtë vend mysliman.

11 – Heraklion, Greqi

Së fundi, ka edhe një fluturim të ri nga Nice në Heraklion. Një urë e re midis Francës dhe Kretës për të lejuar sa më shumë njerëz të zbulojnë bukurinë e këtij ishulli, i konsideruar si një nga djepet e qytetërimit evropian. Nice-Heraklion nga 8 korriku.

12 – Korsikë, Francë

Ky është një nga destinacionet kryesore të Air France çdo vit, ishulli i bukurisë nuk ka asgjë për t’u frikësuar nga ishujt në fund të botës, ai tashmë ka gjithçka që ju nevojitet: plazhe qiellore, kuzhinë gustator lokale dhe një mori fshatrash piktoreskë. Gjysma e territorit të ishullit është klasifikuar si një park natyror dhe kjo ju jep mundësinë të arratiseni për t’u zhytur në peizazhet malore të Korsikës ose për të ndenjur në plazhet e bukura të paprekura të ishullit .