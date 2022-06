Raportuesja për Kosovën në PE zbulon shkaktarin për mos liberalizimin e vizave për Kosovën: Fajtor nuk është Macroni, por Ministri i Brendshëm

Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, eurodeputetja Viola Von Cramon ka bërë me dije se është ministri i Brendshëm i Francës, Gerald Darmanin, shkaktari që Franca nuk aprovon heqjen e vizave për Kosovën.









E pyetur nga Francizka Tschinderle, një gazetare gjermane, lidhur me pengesat e vendosura nga Franca dhe presidenti i saj Emmanuel Macron, për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, Von Cramon ka thënë se problemi qëndron tek ministri i Brendshëm i qeverisë franceze, Gerald Darmanin.

“Problemi nuk është ai dhe këshilltarët e tij, por ministri i Brendshëm. E vështire”, i është përgjigjur Von Cramon gazetares gjermane, raportoi Gazeta Express.

Ndërkohë që gazetarja në Twitter kishte shkruar: “A mund të më shpjegojë dikush politikën e jashtme franceze? Bllokimi i një shteti me 1,8 milion banorë me vite dhe vite nga marrja e diçkaje kaq themelore si liberalizimi i vizave. Çka saktësisht përfitojnë banorët e një shteti me 67 milionë banorë nga kjo? Do të më interesonte vërtet të dijë se cilët janë këshilltarët ballkanikë të Macron dhe cilat janë shqetësimet e tyre”.