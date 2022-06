Ukrainës dhe Moldavisë u jepet statusi i vendit kandidat për anëtarësim në BE

Në Samitin e 23 dhe 24 qershorit, liderët evropianë do të ndezin dritën jeshile për t’i dhënë Ukrainës statusin e kandidatit për në BE. Megjithatë, që nga kandidatura e deri te hyrja në përqafimin europian, rruga është shumë e gjatë dhe për momentin nuk është e shtruar me petale trëndafili.









Kjo sepse përtej fjalës ata nuk mund të vazhdojnë me veprime për momentin. Kjo për shkak se ndërsa në Samitin e kaluar vendosën të miratojnë një paketë të gjashtë sanksionesh kundër Rusisë në Samitin që po zhvillohet, liderët evropianë ose do të diskutojnë ose jo, një paketë të re sanksionesh. Në fakt, sipas Politico, liderët e 27 vendeve anëtare besojnë se masat që kanë marrë deri më tani kanë pasur pak efekt në planet e Putinit, pavarësisht peshës që po ngrenë ekonomitë evropiane.

Ndërkohë, në draft-konkluzionet e Samitit, ka disa pika në lidhje me nevojën urgjente për armatim dhe municione që i duhen Ukrainës për t’i bërë ballë dhe zmbrapsur sulmet ruse. Dhe e gjithë kjo në një kohë kur trupat ruse po pushtojnë zona të mëdha në jug dhe lindje të Ukrainës (duke përfshirë urën tokësore për në Krime).

Vihet re se draft-konkluzionet kërkojnë mbështetje për “rindërtimin” në Ukrainë, edhe me vetëdijen se shkatërrimi i Ukrainës nga Putin do të vazhdojë në të ardhmen e afërt.

Nga ana tjetër, pasiguria rreth ekzistencës së vazhdueshme të Ukrainës si një komb sovran nuk është e vetmja pyetje e vështirë që krerët e shteteve dhe qeverive të BE-së do të trajtojnë gjatë samitit dy-ditor.

Perspektiva e pranimit të Ukrainës – si dhe ajo e Moldavisë fqinje, e cila gjithashtu pritet të marrë statusin e kandidatit për në BE në samit – gjithashtu do të ndryshojë rrënjësisht ekuilibrin e vendimmarrjes në BE dhe për këtë arsye mund të çojë në kërkesa për ndryshime të rëndësishme. në kushtet e saj.

Siç thekson Politico, për shkak të popullsisë relativisht të madhe të Ukrainës – ajo ndoshta do të hyjë si vendi i pestë ose i gjashtë më i madh i BE-së – do të kishte të drejtë për një përfaqësim të madh në Parlamentin Evropian.

Dhe ndërsa vendimi për statusin kandidat për Ukrainën dhe Moldavinë pothuajse me siguri nënkupton një debat të vështirë për ndryshimin e rrethanave, krerët e shteteve dhe qeverive duket se synojnë t’i japin fund këtij debati për momentin.

Megjithatë, një pjesë e projekt-konkluzioneve për Ukrainën dhe Moldavinë duket se është krijuar për t’i dhënë BE-së një klauzolë arratisjeje nëse nuk zbatohen ndryshimet e nevojshme institucionale – duke vënë në dukje se ofertat e pranimit mund të ngecin nëse BE-ja nuk është mjaftueshëm gati për t’u zgjeruar. Megjithatë, vonesat e gjata në procesin e anëtarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor sugjerojnë që Ukraina dhe Moldavia duhet të përgatiten për vonesa të mundshme.

Në mënyrë që Ukraina dhe Moldavia të sigurojnë fillimin e bisedimeve të anëtarësimit, Komisioni Evropian ka thënë se vendet duhet së pari të plotësojnë një sërë kushtesh që lidhen me parimet themelore të demokracisë dhe sundimit të ligjit.

Megjithatë, për momentin, pushtimi dhe pushtimi i Rusisë e bën të pamundur që Ukraina të parashikojë se cilët do të jenë kufijtë e saj ose sa qytetarë do të ketë. Lufta e bën ofertën e Ukrainës edhe më të paparashikueshme se ajo e Qipros, e cila u lejua të anëtarësohej në BE pavarësisht nga fakti se pjesa më e madhe e Megalonisos është nën pushtimin turk.