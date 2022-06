Protesta kombëtare e thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha do të mbahet në orën 19:00 të enjten e 7 Korrikut.









Në faqen zyrtare të Rithemelimit është shpërndarë thirrja për protestë me moton “për të shpëtuar Shqipërinë”.

Me anë të kwsaj thirrjeje, ata u kërkojnë apel qytetarëve të bashkohen me Partinë Demokratike dhe shoqërinë civile në përballjen me regjimin e Edi Ramës.

“Bashkojuni Partisë Demokratike dhe Shoqërisë Civile më 7 korrik, ora 19.00”, thuhet në postim.