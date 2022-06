Aroma e trupit mund të përcaktojë miqësinë, sipas hulumtimeve

Shpesh thuhet se ka “kimi” mes njerëzve që ndihen menjëherë të afërt me njëri-tjetrin. Mund të ketë një të vërtetë të madhe pas kësaj shprehjeje, sipas një studimi të botuar sot në revistën Science Advances, i cili arrin në përfundimin se njerëzit me një erë të ngjashme kanë më shumë gjasa të bëhen miq.









“Sirtarët e tokës vazhdimisht nuhasin njëri-tjetrin dhe kështu vendosin se cilët janë miqtë e tyre dhe cilët janë armiqtë e tyre”, shkruan ekipi i studiuesve të udhëhequr nga Inban Ravrebi i Institutit të Shkencave Weizmann në Izrael.

Ndërsa njerëzit kërkojnë miq që “duken si” me ta, ekipi filloi kërkimin e tyre duke supozuar se ata përdorin shqisën e nuhatjes për të gjykuar nëse janë “të pajtueshëm” me dikë tjetër. Për ta verifikuar këtë, ata mblodhën mostra miqsh (të së njëjtës gjini) që nuk kishin lidhje me njëri-tjetrin dhe deklaruan se kishin krijuar një miqësi “nga një moment në tjetrin”. Ata ekzaminuan gjithsej 20 miq – gjysma e përbërë nga gra dhe pjesa tjetër nga burra, të moshës 22 deri në 39 vjeç.

Për të mos “ngatërruar” aromat, pjesëmarrësit duhej të shmangnin disa ushqime dhe të mos flinin me shoqëruesit apo kafshët e tyre. Madje atyre iu dhanë të vishnin një bluzë mako specifike, aroma e së cilës më pas analizohej nga një “hundë elektronike”, një makinë që zbulon përbërjen kimike të djersës.

Studiuesit zbuluan se erërat e secilës palë shokësh përputheshin më mirë me njëra-tjetrën se ato të të tjerëve.

Për të parë nëse rezultatet korrespondonin me perceptimin njerëzor, shkencëtarët ‘rekrutuan’ hundët e tyre. Ata nuhatën erën e dy miqve dhe një fytyre të tretë, të parëndësishme – dhe arritën të dallonin “çiftet”.

Një hipotezë tjetër, megjithatë, mund të shpjegojë këtë ngjashmëri të nuhatjes: miqtë kalojnë shumë kohë së bashku dhe kanë interesa të përbashkëta që ndikojnë në aromën e tyre, si ku jetojnë ose ushqimi që hanë. Studiuesit më pas donin të shihnin nëse aroma mund të “parashikonte” përputhshmërinë e dy njerëzve që nuk e njohin njëri-tjetrin. Ata rekrutuan 17 të huaj dhe vunë re se për shkak të ngjashmërisë së aromave ata mund të parashikonin se dy persona mund të zhvillonin një marrëdhënie të mirë me njëri-tjetrin në 77% të rasteve… por gjithashtu se në 68% nuk ​​kishte kimi…