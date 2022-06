Berisha: Fajin nuk e ka veto bullgare, por lidhjet e Ramës me krimin!

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha tha se nuk është veto bullgare që e mban peng çeljen e negociatave me Shqipërinë, por lidhjet e krimit të qeveritarëve dhe mosplotësimi i kushteve të BE-së ndaj vendit tonë. Duke komentuar qëndrimin e Ramës në Bruksel, Berisha tha se kryeministri i Shqipërisë u soll si vasal i Vuçiçit, me dilemat për të shkuar apo jo në Bruksel.

“Shqipëria nuk ka plotësuar kushtet, përkundrazi në drejtim të votës së lirë dhe mediave ka shënuar rrokullisje. Pra nuk është veto e Bullgarisë për Shqipërinë, por është regresi i demokracisë në Shqipëri dhe mosplotësimi i kushteve, së fundmi grabitja e mandatit të tretë, rrokullisja në lirinë e mediave, evidentimi I lidhjeve me bandit të eksponentëve të PS duke nisur nga Rama dhe askush nuk mund t’i mbulojë këto. Shkak tjetër, po kaq madhor nga BE të hapjes së negociatave dhe mosveçimit të saj nga Maqedonia, lidhet me faktin e paprecedent me historinë e Brukselit dhe historinë e Shqipërisë. Nëse ju lexoni deklaratat para dhe gjatë samitit të Ramës, ata faktojnë katërcipërisht se ky shkoi në Bruksel, jo si përfaqësues i Shqipërisë, por si vasal i Vuçiç dhe u soll atje si të ishte milorad Dodik dhe jo kryeministri i Shqipërisë, ju kujtoj këtu momentet kur padroni i tij kujtoi se do të mblidhte qeverinë për të marrë vendimin, vasali i tij në Tiranë tha se nuk do të udhëtonte drejt Brukselit, pasi u konsultua me padronin dhe u nis për karshillëk në një udhëtim privat. Por sapo padroni ndryshoi qëndrim, vasali ndryshoi qëndrim dhe shkoi në Bruksel” tha Berisha.