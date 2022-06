Gjermani/ Kryebashkiakja e Berlinit bie viktimë e mashtrimit digjital me video të rreme

Viktimë e mashtrimit digjital ra kryetarja e bashkisë së Berlinit, Francesca Gifai, e cila në një telekonferencë me kryebashkiakun e Kievit, Vitali Klitschko, zbuloi se bashkëbiseduesi i saj nuk ishte një person real, por një produkt i teknologjisë “false”. Çështja po hetohet nga Shërbimi i Hetimeve të Shtetit.









Sipas zëdhënëses së Senatit të Berlinit, Lisa Frerich, zonja Gifai filloi të vinte në dyshim identitetin e bashkëbiseduesit të saj kur pyetjet e tij u bënë të çuditshme. Në fillim, shpjegoi zonja Frerich, gjithçka dukej normale, me “Vitali Klitschko” të interesuar për të pritur refugjatët ukrainas nga Berlini, siç pritej. Më pas, megjithatë, u ngritën disa çështje që e bënë kryetaren të dyshonte. Një pyetje ishte për një bisedë të supozuar midis kryetarit të bashkisë së Kievit me ambasadorin ukrainas në Berlin, Andriy Melnik, gjatë së cilës ish-boksieri e pyeti diplomatin se si reagon Gjermania ndaj faktit që kaq shumë ukrainas kërkojnë të sigurojnë përfitime sociale gjermane në mënyrë të paligjshme. Përveç kësaj, kryebashkiaku ukrainas i kërkoi zonjës Gifai që të nxiste të rinjtë ukrainas të kthehen në atdheun e tyre për të luftuar.

Megjithatë, më karakteristike, sipas zëdhënëses së Senatit, ishte se i dyshuari Vitali Klitschko po pyeste nëse Berlini mund të ndihmonte për t’i dhënë Kievit një “paradë krenarie”. “Për shkak të luftës, kjo ishte më se e çuditshme”, tha zonja Frerich, duke shtuar se lidhja u ndërpre menjëherë më pas. “Natyrisht që kemi të bëjmë me një falsifikim të thellë”, tha zëdhënësja, duke shtuar se nuk kishte asnjë tregues se ai nuk ishte një person real. Ambasadori i Ukrainës në Berlin, Andriy Melnik, konfirmoi pak orë më parë se zoti Klitschko nuk ka pasur asnjë kontakt me zonjën Gifai sot. “Fatkeqësisht, kjo është pjesë e realitetit që lufta po bëhet me çdo mjet – dhe në internet, “Deep fakes” janë videot që me ndihmën e një aktori dhe inteligjencës artificiale zëvendësojnë fytyrën e aktorit me atë të një njeriu tjetër, me saktësi absolute në kapjen e imazhit dhe zërit.