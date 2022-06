Gruaja amerikane në Maltë do të udhëtojë në Spanjë për abort

Një grua amerikane me pushime në Maltë, të cilës iu refuzua aborti për shkak të një ndalimi të plotë, megjithëse ishte në mes të një aborti me jetën e saj në rrezik, më në fund do të evakuohet në Spanjë, ku do të kryhet procedura.









Andrea Prudente ishte duke vizituar Maltën me partnerin e saj për të festuar shtatzëninë, por filloi të pësonte një abort gjatë fundjavës. Mjekët i thanë asaj se fetusi i saj 16 javësh kishte zero shanse për të mbijetuar, por thanë se nuk mund të bënin një abort pasi kishte ende një rrahje zemre.

Malta është i vetmi vend në BE dhe një nga të paktët në botë ku çdo formë e abortit është e paligjshme.

Gruaja duhej të detyrohej të mbante fetusin që po vdiste derisa të dëbohej natyrshëm. Lajmi se ajo do të transportohet me avion erdhi disa ditë pas lutjeve emocionale me mjekët për të ndërprerë shtatzëninë për shkak të frikës për shëndetin e saj.

Pavarësisht se ishin në rrezik të sepsës, hemorragjisë, shqetësimit të rëndë mendor dhe komplikimeve të tjera, mjekët maltezë fillimisht refuzuan të nënshkruanin dokumentet për një medevac ose t’ia dorëzonin dosjet e saj kompanisë së saj të sigurimeve amerikane.

Dokumentet u publikuan vetëm pasi ndërhyri një avokate vendase, Lara Dimitrijeviç.

“Kompania e sigurimeve ka finalizuar marrëveshjet që ata të transportohen me avion në Mallorca. Andrea po nënshkruan veten pasi këshillat mjekësore malteze janë që ajo të qëndrojë nën vëzhgim, “tha Dimitrijevic.

“Imagjinoni dhimbjen dhe thyerjen e zemrës që po ndjen”, tha Emily Galea, një aktiviste e shquar vendase e pro-zgjedhjes, duke shtuar, “Po, fetusi ka një rrahje zemre. Por edhe Andrea Prudente. Kështu bëjnë të gjitha gratë në Maltë. Nuk do të presim derisa të na bjerë gjak në duar që të ndodhë ndryshimi”.

Aktivistët maltezë thonë se rasti i bën jehonë trajtimit të Savita Halappanavar, e cila vdiq nga sepsa në një spital irlandez në vitin 2012. Asaj iu refuzua një abort kur filloi të abortonte në javën e 17-të për shkak të ndalimit të përgjithshëm në fuqi në atë kohë.

Aktivistët në Maltë kanë kohë që bëjnë fushatë për abortin ligjor, por të dyja partitë politike mbeten kundër tij kryesisht për shkak të ndikimit të fortë të kishës katolike. Ata që bëjnë fushatë për ndryshim përballen rregullisht me doks, gjuhën e urrejtjes dhe kërcënimet me vdekje në mediat sociale dhe në publik.