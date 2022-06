Lufta në Ukrainë/ Kievi urdhëron forcat të tërhiqen nga Severodonetsk

Forcat ukrainase janë urdhëruar të tërhiqen nga Severodonetsk, sipas zyrtarit të lartë rajonal.









Qyteti lindor ka duruar javë të tëra bombardimesh, ndërsa forcat ruse përpiqen të marrin kontrollin e plotë të rajonit.

Një tërheqje ukrainase do të ishte e rëndësishme sepse do të linte të gjithë Luhanskun nën kontrollin rus, me përjashtim të qytetit të Lysychansk.

Luhansk, një rajon kryesisht rusishtfolës në Ukrainën lindore, është një prioritet kyç për presidentin Vladimir Putin.

Së bashku me rajonin e Donetskut, ajo përbën atë që kolektivisht njihet si Donbas – një zonë e madhe industriale e cila ka qenë fokusi i një lëvizjeje separatiste të mbështetur nga Rusia që nga viti 2014.

Presidenti rus pretendon në mënyrë të rreme se rusishtfolësit në Donbas kanë qenë viktima të gjenocidit – një justifikim kryesor për pushtimin e tij në Ukrainë.

Nga ana tjetër, Ukraina akuzon Moskën për kryerjen e gjenocidit kundër popullit ukrainas me bombardimet e saj pa dallim.

Ndërkohë, Rusia ka thënë se vendimi i liderëve të BE-së për të pranuar Ukrainën dhe Moldavinë si kandidatë për anëtarësim do të ketë pasoja negative.

Zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova tha se BE-ja po sakrifikonte idealet e saj demokratike në kurriz të “zgjerimit të pakufizuar dhe skllavërisë politike dhe ekonomike të fqinjëve të saj”.

Shumica e ndërtesave janë dëmtuar rëndë

Severodonetsk ka qenë objektiv i bombardimeve intensive ruse për disa javë dhe kohët e fundit ka pasur beteja të ashpra në rrugë, me forcat ukrainase të shtyra gradualisht në zonat industriale të qytetit.

Të gjitha urat për në qytet janë shkatërruar nga trupat ruse ndërsa përpiqen ta shkëputin atë nga territori i kontrolluar nga ukrainas. Tërheqja e Ukrainës mund të jetë një përpjekje e fundit për të shmangur rrethimin nga të gjitha anët.

“Të qëndrosh në pozicione që janë bombarduar pamëshirshëm për muaj të tërë thjesht nuk ka kuptim”, tha kreu rajonal i Luhansk, Serhiy Haidai për televizionin ukrainas.

“Ata [forcat ukrainase] kanë marrë urdhër të tërhiqen në pozicione të reja… dhe të vazhdojnë operacionet e tyre prej andej”.

E gjithë infrastruktura e qytetit është shkatërruar plotësisht, shtoi ai, me mbi 90% të shtëpive të bombarduara dhe 80% të tyre të dëmtuara në mënyrë kritike.

Kreu i qarkut Severodonetsk, Roman Vlasenko tha se trupat ukrainase ishin ende në qytet, duke i thënë Radio Liberty të premten se një tërheqje mund të marrë ende pak kohë.

Qindra civilë mendohet se mbeten në Severodonetsk, shumë prej të cilëve kërkojnë strehim në fabrikën kimike të Azot. Para luftës, ajo kishte një popullsi prej rreth 100,000 njerëz.

Forcat ruse kanë bërë përparime në zonat përreth Severodonetsk dhe Lysychansk ditët e fundit, me ministrinë e mbrojtjes të Ukrainës që i përshkruan vendbanimet në jug dhe juglindje të qyteteve si “sektori më i nxehtë i frontit”.

Por zoti Haidai tha se do të ishte “shumë e vështirë” për rusët të kapnin Lysychansk sepse qyteti, i cili ndodhet në një kodër, kishte “shumë pozicione mbrojtëse”.

Ndihma ende mund të dërgohet në qytet dhe civilët janë ende duke u evakuuar, tha ai.

Forcat ukrainase rreth qyteteve Zolote dhe Hirske janë tashmë plotësisht të rrethuara, sipas ministrisë ruse të mbrojtjes.

Në një zhvillim tjetër të premten, një zyrtar i emëruar nga Rusia në qytetin jugor të pushtuar Kherson u vra në një shpërthim makine, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve.

Ukraina, forcat e së cilës kanë bërë përparime në zonë, nuk ka komentuar mbi këtë çështje.

Disa zyrtarë të instaluar nga Kremlini janë vënë në shënjestër kohët e fundit në rajonin Kherson, kontrolli mbi të cilin lejon Moska të ketë një korridor tokësor nga Rusia në Krime – gadishulli jugor i Ukrainës, të cilin Rusia e aneksoi në 2014.