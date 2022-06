MOTI SOT/ Temperatura ekstreme dhe diell deri në mesditë, por pasdite rikthehen vranësirat!

Vendi ynë mbetet në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta e kalimtare gjatë orëve të paradites por pasditja sjell vranësira disi më të dukshme në territor por nuk priten reshje.









Sipas MeteoAlb, parashikohet që mbrëmja dhe nata të përmirësojnë motin duke bërë që i gjithë vendi të jetë sërish i kthjellët.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 35°C.

Era do fryjë e lehtë në tokë dhe në det me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.

Republika e Kosovës

Deri në mesditë, Kosova dominohet nga mot i kthjellët dhe vranësira të lehta por pas-mesdite pritet shtim i vranësirave në pjesën më të madhe të Kosovës duke sjellë momente me rrebeshe shiu.

Orët e vona të pasdites përmirësojnë sërish kushtet e motit duke ri-kthyer kthjellimet në Kosovë.

Maqedonia e Veriut

Kthjellimet do të jenë dominuese gjatë orëve të para të ditës por pjesa e dytë e ditës do të kenë herë pas here vranësira në pjesën më të madhe të MV duke rrezikuar shira të përkohshëm dhe lokalë.

Parashikohet që gjatë natës kthjellimet të jenë sërish prezente pothuajse në të gjithë MV.

Rajoni dhe Europa

Ishujt Britanikë si edhe Evropa Qendrore do të vijojnë në ndikimin e vranësirave dhe rrebesheve të shiut KU herë pas here do të jenë me intensitet të lartë.

Gjithashtu, vranësira dhe shira konvektivë do të ketë në gadishullin Skandinav ndërsa pellgu i Mesdheut si edhe e gjithë Evropa Juglindore do të jenë nën mbizotërimin e valëve të nxehtit Afrikan duke sjellë mot të kthjellët dhe temperatura të larta ku vlerat me ekstreme të tyre priten në jug të Italisë.