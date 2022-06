“Nuk do të synojë as Berlinin, as Parisin”, aleati i Putinit zbulon lëvizjen e liderit rus: Me nisjen e Luftës së Tretë Botërore, sulmi i parë do të nisë mbi…

Aleati i presidentit rus Vladimir Putin ka deklaruar se kryeqyteti i parë që do të sulmohet nga Moska në nisjen e Luftës së Tretë Botërore, do të jetë Londra.









Gjenerali rezervist Andrey Gurulyov, i cili është gjithashtu anëtar i komitetit të mbrojtjes të Parlamentit rus, tha se Moska nuk do të synojë “Varshavën, Parisin apo Berlinin” dhe në vend të tyre do të sulmojë Londrën.

Në televizionit shtetëror rus, 54-vjeçari tha se nuk kishte asnjë mënyrë tjetër për të parandaluar që Perëndimi të bllokonte enklavën ruse të Kaliningradit, përveçse pushtimin rus të vendeve baltike të NATO-s.

Një veprim i tillë do të nxiste klauzolën pesë të NATO-s dhe do të niste Luftën e Tretë Botërore.

“Ne do të shkatërrojmë të gjithë grupin e satelitëve hapësinorë të armikut gjatë operacionit të parë ajror.

Askujt nuk do t’i interesojë nëse janë amerikanë apo britanikë, ne do t’i shohim të gjithë si NATO.

Së dyti, ne do të zbusim të gjithë sistemin e mbrojtjes kundër raketave, kudo dhe 100 për qind.

Së treti, sigurisht që nuk do të fillojmë nga Varshava, Parisi apo Berlini. E para që do të goditet do të jetë Londra.

Është e qartë kristal se kërcënimi për botën vjen nga anglo-saksonët”, tha Gurulyov.

Ashtu si kundërshtarët e tjerë të linjës së ashpër të Moskës, ai beson se Perëndimi, veçanërisht në Evropën kontinentale, nuk ka kapacitete për një luftë të vërtetë.

“Si pjesë e operacionit për shkatërrimin e vendeve të rëndësishme kritike, Evropa Perëndimore do të privohet nga furnizimi me energji elektrike dhe do të bllokohet. Të gjitha vendet e furnizimit me energji elektrike do të shkatërrohen.

Dhe në fazën e tretë, do të shohim se çfarë do t’i thonë SHBA-të Evropës Perëndimore për të vazhduar luftën e tyre në të ftohtë, pa ushqim dhe energji elektrike. Ky është plani i përafërt. Qëllimisht po i lë jashtë disa detaje sepse nuk do të diskutohen në TV”, tha ai.

Gjenerali hodhi poshtë planet e mbështetura nga ekspertë të tjerë rusë për një korridor përmes Lituanisë, për të furnizuar enklavën e Kaliningradit të Detit Baltik, e cila është e lidhur midis shteteve të NATO-s Polonia dhe Lituania.

I ashtuquajturi ‘Korridori Suvalkovsky’ është nga Bjellorusia në Lituani.

Ai e sheh një strategji të tillë si një kurth perëndimor, sepse ushtria e Putinit do të rrethohej nga dy anët nga trupat e NATO-s.

“Është dëshira e partnerëve tanë perëndimorë që ne të pastrojmë Korridorin Suvalkovsky nga Bjellorusia përmes Lituanisë për të furnizuar Kaliningradin.

Nëse shikoni hartën, do të ishte një gabim i madh nga ana jonë të bënim korridorin vetëm për të përfunduar me trupat e NATO-s djathtas dhe majtas”, tha ai.