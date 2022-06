“Putin dërgon pakicat etnike për të vdekur”/ Zbulimi tronditës: Kush janë luftëtarët që përbëjnë shumicën e ushtarëve të vrarë në Ukrainë!

Media italiane “Corriere della Sera” në një investigim që i ka bërë ofensivës ushtarake ruse në Ukrainë, ka zbuluar se Presidenti Vladimir Putin po e bën “luftën” me pakicat etnike të Rusisë.

“Vladimir Putin e krahason veten me Pjetrin e Madh dhe që në fillim luftën e konceptoi si betejë të Kremlinit me një rreth të vogël të bardhësh, të lidhur me ëndrrën e një perandorie të madhe sllave që do të ripushtonte rajonet e saj të lashta evropiane. Por taksa e gjakut po paguhet, pa masë, nga të rinjtë me pamje krejtësisht të ndryshme: sy në formë bajameje, mollëza të larta mongole ose çehre ulliri nga Kaukazi”, shkruan media e njohur italiane.