I akuzuar për vrasje në bashkëpunim, gjykata shuan masën e sigurimit për Burim Durakun

Gjykata e Kukësit ka shuar masën e sigurimit për të dënuarin Burim Durakun, i cili akuzohet për veprën penale ‘Vrasje me Paramendim në Bashkëpunim”.









News 24 bën me dije se në bazë të kërkesës së paraqitur nga avokati mbrojtës Sokol Tahiraj, gjykata ka pranuar kërkesën për shuarjen e masës së sigurimit.

Ky vendim vjen për arsye të humbjes së fuqisë së paraburgimit për tejkalim të afateve maksimale hetimore nga koha e përcaktuar në bazë të nenit.

Kush është Burim Duraku

Burim Duraku u arrestua më 20.12.2019 pasi ishte në kërkim nga drejtësia greke.

Në bazë të kërkesës së avokatit mbrojtës Av. Sokol Tahiraj nga Burim Duraku, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës ka pranuar kërkesën për pushimin e masës së sigurisë për shkak të humbjes së masës së paraburgimit për tejkalim të afateve hetimore maksimale nga koha e përcaktuar në bazë të nenit 261/1c/ të Kodit të Procedurës Penale.

Sipas burimeve Duraku dyshohet se ka vrarë në maj të vitit 2010 shtetasen greke Artemis Vasilopou.

Sipas autoriteteve lokale, ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Argostoli në Kefaloni të Greqisë, shtetasi Burim Duraku, në bashkëpunim me shtetasin Sh. D., i maskuar, ka hyrë në banesën private të shtetasit grek AV. Pasi kanë tentuar pa sukses të shpërthejnë me mjet të mprehtë derën ndërmjet kuzhinës dhe dhomës së ndenjjes, e cila ka qenë e mbyllur, kanë thyer derën dhe kanë hyrë brenda. Aty gjetën shtetasin grek AV, të cilit i ishin lidhur duart dhe këmbët me shirit ngjitës.

Më pas i kanë grisur me thikë një pjesë të xhaketës dhe e kanë mbështjellë me shirit ngjitës duke e mbytur dhe më pas i kanë vendosur një qese plastike në kokë dhe si pasojë e asfiksimit ajo ka ndërruar jetë.

Më pas këta dy shtetas kanë vjedhur një shumë të holla dhe disa sende me vlerë.