Arrestohet një islamist i sëmurë mendor për sulm vdekjeprurës në një bar homoseksualësh

I dyshuari, i cili u arrestua për sulmin e djeshëm me dy të vdekur dhe 21 të plagosur në Oslo, konsiderohet të jetë një islamist radikal i cili vuante nga një sëmundje mendore, njoftoi sot shërbimi sekret norvegjez, PST.









I dyshuari i arrestuar pas të shtënave që ndodhën rreth orës 01:00 me orën lokale (02:00 me orën greke) jashtë dy klubeve të natës, njëri prej të cilëve ishte një klub homoseksualësh, në qendër të Oslos, është një 42-vjeçar norvegjezo iranian, sqaroi një oficer policie i kryeqytetit norvegjez.

Emri i tij nuk është bërë i ditur dhe ai është i njohur për shërbimet e inteligjencës që nga viti 2015, të cilat janë gjithashtu përgjegjëse për luftën kundër terrorizmit, shtoi PST.

Ai kishte qenë gjithashtu i përfshirë në polici në të kaluarën për vepra të lehta, si mbajtja e një thike apo edhe dënimi për posedim droge.

Policia norvegjeze thotë se ata po e trajtojnë sulmin si një “akt terrorist”.

Sulmi goditi pak pas mesditës përpara pijetores Per På hjørnet, duke vrarë dy persona dhe më pas përballë klubit të homoseksualëve në London Pub në zemër të kryeqytetit norvegjez të mbushur me njerëz në një natë të nxehtë vere.

I dyshuari është arrestuar në orën 02:19, pesë minuta pas njoftimeve të para.

Presidenti francez Emmanuel Macron bëri thirrje sot për unitet “kundër urrejtjes” dhe “barbarisë së një terroristi islamik”.

“Oslo u godit mbrëmë nga barbaria e një terroristi islamik. Mendimet e mia të përzemërta janë me viktimat dhe familjet e tyre, me të lënduarit, me popullin norvegjez”, shkroi presidenti francez në Twitter.

“Përballë urrejtjes, ne do të jemi gjithmonë më të fortë të bashkuar”, shtoi ai.

Ministri i Brendshëm francez Gerald Darmamen u bëri thirrje sot prefektëve që të rrisin sigurinë rreth tubimeve të komunitetit LGBTQI + gjatë “marshimeve të krenarisë” në të gjithë Francën.

“Ngjarjet dramatike që ndodhën dje në Oslo, motivet e të cilave ende nuk janë përcaktuar plotësisht, kërkojnë një rritje të vigjilencës së përgjithshme”, shkroi ministri në një telegram të aksesuar nga Agence France-Presse.

Norvegjia, një vend përgjithësisht i qetë, u trondit nga një sulm i përgjakshëm më 22 korrik 2011.

Atë ditë, ekstremisti i ekstremit të djathtë Anders Behring Breivik vrau 77 njerëz në një sulm me bombë në selinë e qeverisë në Oslo dhe më pas hapi zjarr pa dallim ndaj atyre që morën pjesë në një kamp të të rinjve laburistë në ishullin Uteja.