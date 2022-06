Berisha: Gjuha politike e Ramës turpëroi vendin!

Duke iu referuar përplasjes së kryeministrit Rama me Ministrinë e Jashtme të Bullgarisë, kreu i PD, Sali Berisha shkruan se “nuk është hera e parë që komunikimi, fjalori dhe etika e Edi Rama, brenda dhe jashtë Shqipërisë, eshte e padenje dhe ordinere”.









Edi Rama replikoi të premten në distancë me Ministrinë e Jashtme bullgare pas kritikave të kësaj të fundit për deklaratat e tij në Bruksel, nga ku e quajti Bullgarinë “një turp”.

Postimi i plotë i Berishës

Gjuha politike e Rames e padenje per nje shtetar.

Ajo turperon dhe ka kosto per vendin dhe çdo shqiptar.

Te dashur miq, nuk është hera e parë që komunikimi, fjalori dhe etika e Edi Rama, brenda dhe jashtë Shqipërisë, eshte e padenje dhe ordinere.

Gjuha politike e papranueshme e Ramës, e paprecedent dhe e papërgjegjshme, si e asnje kryeministri tjeter ne Europe e përdorur në Samitin e BE-së, si dhe sulmi i drejtpërdrejtë ndaj Bullgarisë, deshmojne një sërë problemesh thelbësore për figurën dhe qeverisjen e tij:

1. Rama, i klasifikuar nga politika, gazeta me influente ne Bruksel dhe Washington si lideri me i dobet ne Europe, është një politikan inferior, politikisht dhe intelektualisht, në rajon e më gjerë, i cili perpiqet te zëvendësoje mangesite e medha here me veshje bizare per protokollet zyrtare dhe here te tjera me sharje, etiketime dhe me palaçollëqet e nivelit më të ulët të përfaqësisë së një vendi anëtar në NATO.

2. Arroganca dhe injoranca e Ramës e nxjerr zhveshur nga kostumi politik, dhe, siç e dimë të gjithë, ai nuk para e ka problem lakuriqësinë.

3. Ai dhe qeveria e tij, më të korruptuarit në Europë, janë të vetmit përgjegjës për JO-në e radhës nga BE-ja. Shqipëria përsëri nuk e mori dritën jeshile të anëtarësimit në Union dhe për këtë sigurisht që ka fajtorë. Kete ai perpiqet te mbuloje duke terhequr vemendjen me gjera te tjera.

4. Kreu i shtetit shqiptar, Kolumbisë së Europës, vendi ku qeveria nuk zhvillon zgjedhje te lira ka për qëllim të tërheqë vëmendjen nga problematikat shkatërrimtare që ka sjellë në vend, duke bërë që mediat europiane dhe vendase të flasin për gjuhën e përdorur dhe jo arsyet reale përse Rames iu refuzua për të treten herë hapja e negociatave

5. Bullgaria as që nuk do tja dijë për demagogjinë dhe katallogjet me piktura që Rama shpërndan nëpër takime lart e poshtë, prandaj edhe Ministria e Jashtme e Bullgarisë del me deklaratë publike kundër qëndrimeve të Ramës në Bruksel.

6. Përgjigja e pafre e Ramës ndaj Ministrisë së Jashtme të Bullgarisë, po me të njëjtën gjuhë të një diletanti e dështaku politik, tregon edhe njëherë se Rama ka për qëllim izolimin e Shqipërisë ne Ballkanin e Putinit dhe jo hapjen e saj drejt BE.

7. Hipokrizia e Ramës shkon deri në pikën kulmore sa të flasë në “interes” të Kosovës ndërkohë që vllazëron me Vuçiçin për projektin e tyre të “Balkanit te Hapur idenë e rikthimit të ish Jugosllavisë nëpërmjet tij.

8. Rama është politikani më i paditur, me i deshtuar në historinë e tranzicionit shqiptar, në fushën e diplomacisë dhe marrëdhënieve me jashtë.

sb