Eurodeputetja gjermane: Pse Samiti i Brukselit mund ta ketë lumturuar Putinin

EURACTIV u ul me eurodeputeten Viola Von Cramon-Taubadel pas samitit të BE-së, kryesisht kushtuar çështjeve të zgjerimit, ku pika kryesore ishte një takim me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe një "vendim historik" për dhënien e statusit kandidat. në Ukrainë dhe Moldavi.









Von Cramon-Taubadel e quajti vendimin “shumë të lirë” dhe me pak vlerë praktike. Bisedimet me liderët e Ballkanit Perëndimor, tha ajo, ishin “një dështim i plotë” dhe rezultati i dobët vetëm mund ta bënte Vladimir Putinin të lumtur.

Eurodeputetja Viola Von Cramon-Taubadel (të Gjelbërit/Gjermani) është nënkryetare e Delegacionit në Komitetin Parlamentar të Asociimit BE-Ukrainë, anëtare e Komisionit për Punë të Jashtme dhe anëtare e Delegacionit në Parlamentin e Stabilizim Asociimit BE-Serbi Komiteti.

Ajo foli me redaktorin e lartë të EURACTIV, Georgi Gotev.

Cili është mendimi juaj nga ky samit “gjeopolitik”?

Më lejoni ta them kështu: Vendimi për Moldavinë dhe Ukrainën është shumë i lirë. Nuk kushton asgjë për t’u dhënë atyre një status kandidat në një situatë gjeopolitikisht shumë të tensionuar. Ata mund të jenë me këtë status kandidat në dhomën e pritjes, siç e kemi parë me Turqinë dhe Ballkanin Perëndimor, përgjithmonë. Statusi kandidat është më e pakta që mund të bëjnë liderët e BE-së, pa pasur asnjë detyrim financiar. Natyrisht, është mirë të kemi unitetin e BE-së dhe për ukrainasit – një synim, ndërkohë që ata po luftojnë këtë luftë të tmerrshme.

Në Gjeorgji, vendi ka një problem. Në të kaluarën, ajo ishte gjithmonë e para, kur bëhej fjalë për reformat, antikorrupsionin, modernizimin e shoqërisë. Por tani ata kanë shkuar plotësisht në drejtimin e gabuar. Dhe në vend që të mbyllin hendekun, ata kanë hapur hendekun, duke e bërë të vështirë për Këshillin Evropian t’u japë atyre të njëjtin status si Gjeorgjia dhe Moldavia. Është e drejtë të thuhet: kryeni fillimisht detyrat e shtëpisë dhe më pas ne do t’ju japim të njëjtin status kandidati siç kemi bërë për dy të tjerët.

Le të hedhim një vështrim tani në Ballkanin Perëndimor. Çfarë arriti ky samit?

Ky samit për Ballkanin Perëndimor ishte një dështim i plotë. Më duhet të pranoj se jam tmerrësisht e zhgënjyer dhe kur Komisioni e quante veten një komision gjeopolitik, hajde pra, kjo është një shaka. Shikoni: Ata i lanë të udhëtojnë në Bruksel, të gjashtë, dhe nuk u kanë dhënë asgjë, nuk kanë dorëzuar asgjë. As Bosnja nuk ka marrë statusin e kandidatit, më keq akoma, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk morën negociatat e pranimit dhe Kosova nuk mori liberalizimin e vizave, një çështje që po zvarritet tash e katër vjet.

Ky është vërtet një sinjal katastrofik. Ka vetëm një person të lumtur nga kjo situatë, dhe ky djalë ulet në Kremlin.

Nga ky samit na mungonte mesazhi i qartë se Serbia duhet të përafrohet me politikën e jashtme të BE-së dhe sanksionet kundër Rusisë. Pse kështu?

Ndoshta – dhe e kam dëgjuar gjithashtu nga shoqëria civile në Beograd kohët e fundit – ata nuk duan t’i shkëmbejnë sanksionet me parimet demokratike. Ata kishin shumë frikë se nëse i shtyni shumë fort sanksionet, duhet të hiqni dorë nga parimet demokratike – liria e medias, pluralizmi partiak e kështu me radhë. Kështu që nuk jam shumë e befasuar. Argumenti i vërtetë duhet të jetë: Nëse nuk përputheni me politikën e jashtme, atëherë ne do të pezullojmë fondet. Por unë nuk kam dëgjuar askënd ta thotë këtë.

Idetë rajonale si ‘Ballkani i Hapur’ [i udhëhequr nga Beogradi] janë të mira apo të këqija?

Kjo është një iniciativë që nuk bazohet në parime, nuk bazohet në standarde dhe kritere dhe nëse ne ecim përpara me këtë, ne në fakt do të minonim procesin e anëtarësimit në BE të bazuar në merita. Kështu që nuk do ta mbështesja.

Po ideja e Macron për një Komunitet Politik?

Nëse vërtet dëshironi të krijoni diçka për një Evropë më të gjerë, kjo është mirë, por kam dëgjuar se mirëkuptimi për këtë format të ri mund të jetë si një dhomë pritjeje e përhershme për të gjitha ato vende. Kjo ngre shqetësime serioze. Më e pakta që mund të them është se koncepti ka nevojë për një ripërcaktim më të qartë.