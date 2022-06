FOTOT/ Përplasje e frikshme e makinës që drejtohej nga një shqiptar në Itali

Përplasje e frikshme, pasditen e së premtes, me një drejtues mjeti i cili mbeti i plagosur rëndë dhe u dërgua me urgjencë drejt “Bufalini” në Cesena. Aksidenti ndodhi rreth orës 17:30 në Viale Veneto në Riccione, kur një shtetas shqiptar ishte në timonin e një furgon Peugeot dhe po shkonte drejt detit. Nga raportimet e para duket se burri, për arsye ende në hetim, ka goditur bordurën me rrotën e përparme djathtas, duke humbur kontrollin e mjetit, kabina e të cilit është përplasur me një pemë, buzë rrugës.









Shoferi ka mbetur mes kabinës dhe për ta nxjerrë është e nevojshme ndërhyrja e zjarrfikësve të cilët më pas ia kanë besuar kujdesin punonjësve shëndetësorë. Gjendja e të plagosurit është shfaqur menjëherë shumë e rëndë dhe është thirrur një ambulancë nga Ravenna.