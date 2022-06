U përplas me betonieren në Tiranë, ndërron jetë në spital 40-vjeçari që drejtonte motorin

Ka ndërruar jetë në spital shoferi i motorit, 40 vjeçari i cili u përplas me betonieren në afërsi të TEG-ut.









Ngjarja ndodhi pasditen e sotme, 25 qershor, rreth orës 15:40.

E.T 40 vjeç duke drejtuar motomjetin e tij është përplasur me një mjet (betoniere) me drejtues shtetasin A. H., 41 vjeç.

40-vjeçari u dërgua menjëherë në spital, por nuk ka mundur t’i mbijetojë plagëve të marra.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Tiranë/Informacion shtesë

