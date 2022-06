ANALIZA/ Krizë për ushqim, presion ekonomik! Mos bota do të zhduket nën “kërpudhën” e një lufte bërthamore?

Çfarë ndryshimi bën një vit. Sfida të mëdha, disa prej të cilave mezi mund të imagjinohen kur liderët e G7 u takuan për herë të fundit 12 muaj më parë, po godasin kombet demokratike më të begata në botë ndërsa ato përgatiten të takohen në Gjermani.









Optimizmi ndjehej në vendpushimin e plazhit Cornish të Carbis Bay në vitin 2021, ndërsa presidentët, kryeministrat dhe kancelarja e G7 u takuan ballë për ballë për herë të parë që nga fillimi i pandemisë Covid-19.

Së bashku ata u zotuan të “mundin Covid-19 dhe të rindërtojnë më mirë”, të “rigjallërojnë ekonomitë”, “të mbrojnë planetin tonë” dhe të “forcojnë partneritetet”.

Por ngjarjet globale që atëherë kanë tejkaluar përpjekjet e tyre më të mira dhe nuk është e qartë nëse ato do të jenë në gjendje të ndërtojnë mbi këto synime këtë vit. Pushtimi i pa nxitur i Rusisë në Ukrainë është një re e madhe dhe e veçantë, por edhe bubullima të tjera po mblidhen.

Gjatë ditëve të ardhshme, liderët e Japonisë, Kanadasë, Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Italisë, Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë nikoqire do të takohen në mes të izolimit të tërheqjes luksoze të Bavarisë Schloss Elmau.

Resorti i spa, i vendosur në një luginë paqësore, zakonisht u ofron vizitorëve një shans të shkurtër për t’u shpëtuar nga shqetësimet e botës — por edhe Schloss Elmau nuk mund t’i mbrojë liderët e botës nga problemet që mblidhen në horizontin e tyre.

Zyrtarët e presidentit rus Vladmir Putin po lënë të kuptohet për fund bote bërthamor, Kina është bërë gjithnjë e më e sigurt, një krizë globale ushqimore është në rrugë e sipër, çmimet e naftës po rriten dhe një ngadalësim ekonomik global dhe një krizë e kostos së jetesës po afrohet. Aspiratat për ndryshimin e klimës po ngatërrohen gjithashtu dhe problemet e zinxhirit të furnizimit po pengojnë shpresat për një kthim në normalitet pas pandemisë.

Dhe në krye të gjithë kësaj, nikoqiri i samitit të vitit të kaluar, Britania e Madhe, po kërcënon të shkelë ligjet ndërkombëtare në lidhje me marrëveshjen e saj të Brexit me BE – për të mos përmendur planin e saj të diskutueshëm për të dëbuar azilkërkuesit në Ruanda – pavarësisht rrezikut të lëkundjes së rendit botëror që ndihmoi në ndërtimin dhe zbehjen e efektivitetit tashmë të kufizuar të G7.

Edhe pse udhëheqësit e G7 mund të shikojnë prapa me njëfarë kënaqësie në unitetin e tyre përballë agresionit të paprecedentë të Rusisë – siç shihet në atë qëllimin e “forcimit të partneriteteve” të vendosur në gjirin e Carbis – shkalla e krizave të afërta e zbeh edhe atë.

Putini nuk është tërësisht fajtor për stuhinë e ardhshme, por lufta e tij e pajustifikuar në Ukrainë është e lidhur pazgjidhshmërisht me shumë nga krizat që po shpërthejnë. Pa të, korrigjimet e kërkuara do të ishin më të lehta dhe më të pakta, ndikimi i tyre më pak i dëmshëm.

Kriza ushqimore

Një rast i tillë është kriza globale e ushqimit. Ajo mund të fajësohet, pjesërisht, për çështjet e zinxhirit të furnizimit në mbarë botën pas pandemisë, por vjedhja e grurit ukrainas nga Rusia dhe bllokimi i saj i transportit ukrainas në Detin e Zi, i cili po ndalon grurin dhe produktet e tjera bujqësore të Ukrainës të arrijnë tregjet ndërkombëtare, është gjithashtu duke luajtur një rol të madh.

Sipas Programit Botëror të Ushqimit të OKB-së (ËFP), Ukraina zakonisht furnizon 40% të grurit të saj; Organizata e OKB-së për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO) thotë se Ukraina furnizon 16% të eksporteve botërore të misrit dhe më shumë se 40% të vajit të lulediellit në botë.

OJQ-ja globale Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit (IRC) tha kohët e fundit se “98% e eksporteve të drithit dhe grurit të Ukrainës mbeten nën bllokadë”, duke shtuar se “çmimet e ushqimeve në mbarë botën janë rritur me 41% dhe 47 milionë njerëz të tjerë parashikohet të përjetojnë uri akute këtë vit.”

Tradicionalisht, eksportet e grurit dhe grurit të Ukrainës shkojnë në disa nga vendet më në nevojë të botës: Libi, Liban, Jemen, Somali, Kenia, Eritre dhe Etiopi.

Për të përmirësuar situatën, G7 do t’i duhet të bëjë që Putini të tërhiqet nga disa nga qëllimet e tij të luftës, për shembull duke i dhënë fund konfliktit, ose duke rivendosur kontrollin e Kievit mbi të gjithë Donbasin — por deri më tani nuk ka asnjë indikacion se ai është afër ta bëjë këtë.

Kriza energjetike kërcënon angazhimet klimatike

Rritja e çmimeve të naftës është një tjetër nënprodukt i luftës së Putinit – megjithëse i ndërlikuar nga fakti se prodhimi i naftës nuk përputhet me rritjen e konsumit pas pandemisë. Për ta rregulluar këtë, G7 do të duhet të bindë partnerët e Rusisë në OPEC+, përfshirë Arabinë Saudite, që t’i kthejnë shpinën Putinit dhe të rrisin prodhimin e naftës.

Udhëtimi i presidentit amerikan Joe Biden në Jeddah, i planifikuar për në mes të korrikut, dhe ai i kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson në Riad në mars, sugjerojnë se G7 mund të jetë duke bërë njëfarë përparimi në këtë drejtim, por ende nuk ka garanci. Arabia Saudite — si Rusia — përfiton masivisht nga çmimet e larta të naftës; fitimi i tyre është dhimbje për miliardat e ngecur me faturën e nxjerrjes së ushqimit në treg.

G7 i vitit të kaluar ishte mbi zero neto dhe një rimëkëmbje të pandemisë së gjelbër, por përpjekja e këtij viti nga vendet perëndimore për të hequr veten nga nafta dhe gazi rus i ka dhënë një shtysë kontribuuesit më të madh të vetëm në krizë – qymyrit.

Gjermania mikpritëse e G7-ës tani është në gjendje krize pasi Rusia redukton furnizimet e saj me gaz në vend, duke armatosur energjinë për ndikim siç mendohej — ajo tani po thotë se do të ndezë më shumë termocentrale qymyri.

Kjo është një kthesë nga nëntori i kaluar, kur Gjermania solli afatin e saj për të hequr gradualisht qymyrin deri në vitin 2030, tetë vjet më herët se sa ishte planifikuar. Pas pushtimit rus, ajo gjithashtu përshpejtoi planet për të kaluar sektorin e saj të energjisë elektrike në 100% burime të rinovueshme për pesë vjet.

Johnson – i cili tha vitin e kaluar se bota kishte arritur një pikë pa kthim në heqjen graduale të qymyrit – vetëm këtë javë sugjeroi që Mbretëria e Bashkuar të fillonte sërish minierat e karburantit fosil për prodhimin e çelikut. Vendi do të vonojë gjithashtu një plan për mbylljen e më shumë impianteve ekzistuese të qymyrit përpara dimrit.

Dhe për të adresuar krizën e naftës, Biden po sugjeron një pushim tatimor për karburantin, ndërsa çmimet në pompa rriten.

Presionet ekonomike

Në qëllimin e tyre të Carbis Bay për të “ndërtuar më mirë”, kombet e G7 nuk e kuptuan kurrë kthimin e belbëzimit në një normalitet para Covid. Fluturimet e anuluara dhe kaosi i udhëtimeve në të gjithë Evropën dhe përtej kësaj vere janë vetëm maja e dukshme e një problemi me madhësi sa ajsbergu që po sfidon zgjidhjet e shpejta.

Këmbëngulja e Kinës për të vazhduar zbatimin e një strategjie “zero Covid” po ngatërron jo vetëm kthimin e saj në biznes si zakonisht, por gjithashtu valëzon zinxhirët globalë të furnizimit, me bllokime që i mbajnë punëtorët nga fabrikat dhe në rastet më të këqija ndalojnë prodhimin. Pavarësisht rritjes së tensioneve me vendet e G7, Kina nuk tregon shenja të përafrimit me normat e tyre të reja pas Covid.

Në vendet e G7 dhe më gjerë, inflacioni po rritet, bankat qendrore po rrisin normat e huadhënies dhe një ngadalësim ekonomik global duket shumë më i mundshëm këtë vit se sa i kaluari. Njeriu më i pasur në botë, Elon Musk, parashikon se një recesion në SHBA është “i pashmangshëm”.

Problemet po shtresohen në një mënyrë që të kujton disi rënien ekonomike globale në vitin 2008.

Në atë kohë, bankierët qendrorë u mblodhën dhe ndaluan kalbjen ekonomike, por pasojat gjeopolitike vazhduan me vite të tëra.

Pranvera Arabe sinjalizoi se dhimbja ekonomike kishte kaluar një prag. Kur tregtari i varfër tunizian i rrugës Mohamed Bouazizi i vuri flakën vetes në dhjetor 2010, ai ndezi pasionet në të gjithë Lindjen e Mesme; protestuesit dolën në rrugë, duke rrëzuar dy qeveri dhe duke tronditur shumë të tjera, përpara se qetësia të rivendosej pjesërisht në rajon më vonë vitin e ardhshëm.

Nuk është e pamundur që një tjetër krizë ekonomike globale mund të shkaktojë një valë edhe më të gjerë trazirash. Në muajt e fundit, Sri Lanka ka parë që trazirat ekonomike të derdhen në rrugë. Rritja e çmimeve ka shkaktuar gjithashtu trazira popullore në Pakistan dhe Peru.

Putin mbështet konsensusin e lëkundur

Ajo që udhëheqësit e G7 mund të bëjnë për të shmangur një sezon dëshpërimi mund të kufizohet nga përçarjet globale që Rusia po i shfrytëzon qëllimisht.

Vetëm disa javë përpara se forcat e Putinit të pushtonin Ukrainën, ai shkoi në Kinë dhe takoi Presidentin Xi Jinping; Dyshja premtoi bashkëpunim më të thellë dhe, pavarësisht paralajmërimeve nga vendet e G7 dhe të tjerë, Xi e ka dyfishuar atë angazhim dhe është bërë më i sigurt për të ardhmen e Tajvanit.

Konsensusi në OKB dhe G20, dy zjarrfikës të tjerë të krizës globale me xhepa të thellë, është në prishje. Votat në Këshillin e Sigurimit të OKB-së tregojnë se Rusia dhe Kina me veto do të parandalojnë çdo censurë për pushtimin e Putinit; Ndërkohë, SHBA-ja ka sugjeruar se nuk do të marrë pjesë në samitin e liderëve të G20 në Indonezi këtë nëntor, nëse Rusia largohet, dhe Britania e Madhe ka bërë të njëjtën gjë.

Kina ka refuzuar të denoncojë Rusinë për pushtimin e saj në Ukrainë dhe të dyja janë bërë luftarake ndaj asaj që ata e shohin si interesa të zotëruara të demokracive kryesore në botë — kombeve të G7 — kundër tyre.

Ata e dinë se problemet e botës në zhvillim ndikojnë në vendet e G7-s para tyre — pasi shumica e migrantëve zgjedhin të shkojnë në vendet e zhvilluara që do të mbrojnë të drejtat e tyre — dhe duken të gatshëm të përdorin krizat botërore në avantazhin e tyre, duke e lënë G7-ën të përballojë stuhinë e ardhshme.

Por deri më tani, pavarësisht nga marrëdhëniet e ndryshme me Rusinë, G7 po qëndron së bashku.

Emmanuel Macron i Francës ka folur me Putinin më shumë se çdo lider tjetër të G7 gjatë vitit të kaluar dhe këmbëngul se Rusia “nuk duhet të poshtërohet”, ndërsa Biden akuzon Rusinë se “ka nxitur një krizë globale energjitike”, duke pushtuar Ukrainën dhe shefin e tij të mbrojtjes. Lloyd Austin thotë se Putini duhet të “dobësohet”.

Ajo që është e qartë është se ky G7 ka më shumë lëvizje se sa takimet e kaluara: Suksesi do të vijë në zbutjen e krizave, jo në ndalimin e tyre. Dështimi është pikërisht ajo që dëshiron Putini.

(Përkthyer dhe përshtatur në shqip nga CNN)