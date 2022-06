FOTO/ Ushtarët rusë shënjestrojnë sërish kryeqytetin, sulme me raketa në Kiev

Disa shpërthime ndodhën herët të dielën në lagjen Shevchenkivskiy të kryeqytetit ukrainas, Kiev, tha kryetari i bashkisë së qytetit, Vitali Klitschko.

Nuk ka të dhëna për shkakun e shpërthimeve apo viktima. “Ekipet e ambulancës dhe ekipet e shpëtimit janë dërguar në vendngjarje. Informacion më të detajuar, më vonë”, tha Klitschko.

“Banorët janë duke u shpëtuar dhe evakuuar nga dy ndërtesa”, bëri të ditur ai. Shpërthimet kanë ndodhur pranë qendrës së Kievit.

We just arrived in #Kyiv by train & as soon as we got out of the railway station, city was hit by 4 missile strikes. #war #Russia #invasion #Ukraine @AlessioMamo pic.twitter.com/Rsm7067tnK

— Lorenzo Tondo (@lorenzo_tondo) June 26, 2022