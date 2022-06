Kristjan Asllani te Interi/ Nga dita e zyrtarizimit, te detajet e akordit, në Itali i zbulojnë të gjitha!

Pas shumë konfirmimeve nga të gjitha anët, Kristjan Asllani do të bëhet një lojtar i Interit. Edhe pse zyrtarizimi nuk ka ardhur ende, në Itali kanë bërë publike edhe detajet.









Bëhet fjalë për një marrëveshje 14 milionë euro plus 2 bonuse. Kanë qenë pikërisht këto shifra për të cilat kanë rënë dakord Interi dhe Empoli.

Klubi nga Milano do të nënshkruajë me futbollistin shqiptar një kontratë 5 vjeçare. Asllani do të zbarkojë në mesjavë në Milano, për t’iu nënshtruar vizitave mjekësore.

Mesa duket, te Interi janë të sigurt se kanë bërë një afrim të rëndësishëm për të ardhmen.