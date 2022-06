Kur Princ Charles të bëhet mbret, të gjithë nipërit e tij duhen t’i marrin leje për tu martuar? Çfarë thonë burimet

Familjet Mbretërore nuk duan asgjë më shumë se rregullat e çuditshme arkaike që nuk kanë kuptim në botën moderne dhe kjo përfshin kërkimin e lejes nga Mbretëreshës për t’u martuar.









Po, nëse doni të martoheni duhet të kërkoni leje – që do të thotë se Princi Harry dhe Princi William morën të dy lejen e Mbretëreshës përpara se t’i propozonin përkatësisht Meghan Markle dhe Kate Middleton.

‘Express publikoi një raport interesant duke zbuluar se sapo Princi Charles të bëhet Mbreti Charles, të gjithë nipërit mbretërorë do të duhet të marrin lejen e tij për t’u martuar.

Kur Charles të jetë Mbret, gjashtë personat e ardhshëm në radhë për fronin do të jenë (me radhë): Princi William, Princi George, Princesha Charlotte, Princi Louis, Princi Harry dhe më pas djali i Harryt, Archie. Ndërkohë, Akti i Succession to the Crown 2013 përcakton se këta gjashtë persona duhet të marrin leje nga monarku përpara se të martohen. Ahem:

“Një person i cili (kur personi martohet) është një nga 6 personat e ardhshëm në radhën e pasardhësve të Kurorës duhet të marrë pëlqimin e Madhërisë së Saj përpara se të martohet.”

Për ta thënë thjesht: Archie do të duhet të kërkojë lejen e monarkut për t’u martuar për shkak se është e gjashta në radhën e fronit, ndërsa motra e tij e vogël Lilibet nuk do të kërkojë leje për t’u martuar. Sigurisht, nëse Lilibet vendos të martohet kur Princi William të jetë Mbret, ajo gjithashtu do të duhet të marrë lejen e xhaxhait të saj për shkak të kalimit në numrin 6.

Ju mund të mendoni se pozicioni i Archie dhe Lilibet si fëmijë të familjes mbretërore që nuk punojnë, i pengon ata të kërkojnë leje, por jo! Ata janë pikërisht aty në linjën e trashëgimisë, që do të thotë se rregullat zbatohen. Dhe nëse ata nuk pyesin? Pastaj “që personi dhe pasardhësit e personit nga martesa të hiqen nga pasardhja në Kurorë”./ Panoramaplus.al