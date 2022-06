Portrete në mozaik prej druri! 18 personalitete të shquara prezantohen në një ekspozitë të veçantë: “Gjama”

Portretet e 18 përsonaliteteve të shquara të kombit shqiptar ndër vite, u prezatuan në mozaik prej druri.









Ekspozita e veçante e titulluar “Gjama” me autor Nagip Tashin një shqiptar që jeton në Serbi u hap në ish-burgun politik të diktatures në Fishtë të Lezhës që sot është kthyer në sipermarrje prodhimi.

Autori i kësaj ekspozitë Nagip Tashi, thotë se ka qenë një ënderr e tij që këto portrete ti prazantoj në vendlindjen e “At Gjergj Fishtes”, ndërsa për realizimin e tyre ka përdorur 30 mijë copa druri.

Ekspozita në mozaik prej druri tërhoqi vemendjen e shumë të pranishmeve, ndërsa e vetmja figure e prezantuar që sot është gjallë ishte Fahrie Hoti.

Kultivimi i artit dhe shijes në ish-burgun politik të Fishtes është qëllimi i sipermarresit Altin Prenga.

Ekspozita me portretet e 18 përsonaliteteve të shquara të kombit shqiptar, do të qëndroj e hapur për 10 dite me radhe.