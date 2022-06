Skema e dyshimtë me 9 tendera për rrugën Kardhiq-Delvinë, Vasili: Ku është SPAK-u që merret me autokombanjën e Bektashit?!

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili ka reaguar në lidhje me investigimin e News 24 për rrugën Kardhiq-Delvinë. Ai thekson se grabitja mafioze e shtetit është bërë përpara syve ndërsa ngre pyetjen se ky është SPAK.









Përmes një deklarate në rrjetet sociale, Vasili thekson se SPAK merret pa u lodhur me ‘autokombanjën e Bektashit që korr grurë’ dhe bën sikur nuk i sheh miliardat që plaçkit qeveria.

“Ne nuk do t’i ndahemi çuarjes deri ne fund te drejtësisë për plackitësit e rilindjes, që guxojnë dhe bëjnë edhe moral”, thekson ai.

LEXO EDHE: Investigimi/ Fluturojnë kostot e rrugës Kardhiq-Delvinë. Si u fry fatura nga 50 milionë në 108 milionë euro për 33 km. Skema e dyshimtë me 9 tendera

Statusi i Petrit Vasilit:

Fakte te renda per grabitjen e fondeve per rrugen Kardhiq- Delvine,po SPAK ku eshte!!

Dyfishohen kostot e Rruges Kardhiq- Delvine.

Nga nga 50- 60 milion euro kostot rriten ne rreth 108 milion euro.

Grabitja mafioze e shtetit eshte perpara syve.

Me nje skeme te coptuar ne dhjetra tendera e shtesa kontratash deri edhe ne tre here radhazi grabitja ka dyfishuar kostot dhe kane ngopur me para’ kompanite kliente dhe veten e tyre.

Nderkohe, qe rilindja plackit taksat e shqiptareve SPAK hesht dhe mbyll syte.

SPAK qe merret pa u lodhur me kombajnen e Bektashit, qe korr grure miliardat qe plackit qeveria ben sikur nuk i sheh.

Faktet jane aty dhe askush nuk i fsheh dot.

Ne nuk do t’i ndahemi çuarjes deri ne fund te drejtesise per plackitesit e rilindjes, qe guxojne dhe bejne edhe moral.