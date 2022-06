Zbulohet vizita misterioze e Putinit në Kremlin/ Publikohen pamjet kur në orët e vona Presidenti i Rusisë ‘zbarkon’ në seli!

Mediat raportojnë për një udhëtim misterioz të Presidentit të Rusisë, Vladimir Putin. Disa pamje tregojnë se ai ka kryer një udhëtim mbrëmjen e së shtunës, rreth orës 23:00 në selinë e Kremlinit dhe dyshohet se ai ka përgatitur një deklaratë të re televizive mbi luftën në Ukrainë dhe tensionet me Perëndimin.









Vizita e tij në Kremlin pasoi menjëherë bisedimet me udhëheqësin e Bjellorusisë Alexander Lukashenko në Shën Petersburg, në të cilat ai ra dakord të furnizonte diktatorin e Minskut me armë të avancuara me aftësi bërthamore.

Zëdhënësi i Putinit nuk e mohoi dërgimin e Putinit natën vonë në Kremlin, por përjashtoi se qëllimi ishte një takim krize i zyrtarëve të lartë. Ai gjithashtu mohoi që Putin të bënte një deklaratë të menjëhershme urgjente.

“Gjithçka është normale”, tha ai për agjencinë e lajmeve Tass.

Presidenti rus ka regjistruar më parë njoftime të mëdha në Kremlin, të cilat më pas janë publikuar. Një dyshim është se ky mund të ketë qenë qëllimi i vizitës së tij, ndoshta për të shpallur një përshkallëzim të armiqësive.

Fjalimi i tij gjatë natës, i cili nisi ‘operacionin e tij special ushtarak’ në Ukrainë më 24 shkurt, besohet gjerësisht të jetë regjistruar më herët. Putini nuk jeton në Kremlin, por në një rezidencë zyrtare jashtë qytetit, dhe gjatë verës është i vendosur shpesh në Soçi në Detin e Zi.

Zyrtari ukrainas Anton Gerashchenko shprehu shqetësimin se vizita e tij në Kremlin sinjalizoi një deklaratë të re të Putinit për luftën.

“Të shtunën natën vonë, Putin papritmas hyri me makinë në Kremlin”, tha ai.