BE: Nuk i hapëm negociatat me Shqipërinë. Alexis Tsipras: Do ta paguani këtë gjë shumë shpejt në të ardhmen

Bashkimi Evropian do të vuajë pasojat e mungesës së unitetit të tij në lidhje me Ballkanin Perëndimor, sipas Alex Tsipras, ish-kryeministër grek dhe lider i partisë së majtë Syriza.









Tsipras komentoi dështimin e përsëritur të BE-së për t’i dhënë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut hapjen e negociatave formale, si dhe mos përparimin e vazhdueshëm në drejtim të liberalizimit të vizave për Kosovën.

“Kështu që unë mendoj se ky është një shembull tjetër i paaftësisë së Bashkimit Evropian në tërësi për të marrë vendime kolektive me fokus strategjik. Dhe unë mendoj se BE-ja tashmë ka paguar dhe do të paguajë për këtë në të ardhmen”, tha ai.

Maqedonia e Veriut u bë kandidate për në BE 17 vjet më parë dhe Shqipëria fqinje tetë vjet më parë. Ndërsa Komisioni ka qenë i qartë se të dy vendet përmbushin kriteret e anëtarësimit, ato mbeten në dhomën e pritjes së BE-së. Kjo fillimisht ishte për shkak të mungesës së konsensusit midis vendeve anëtare, por tani është zëvendësuar nga një veto nga Bullgaria kundër Maqedonisë së Veriut për çështje kulturore dhe historike.

Sofja tani do të heqë veton nëse plotësohen disa kushte, por Shkupi thotë gjithashtu se kushtet e veta duhet të merren parasysh.

“Vendimi i samitit të BE-së konfirmon mosbesueshmërinë e Evropës ndaj atyre vendeve që kanë ndërmarrë hapa shumë të rëndësishëm dhe perspektiva e një date për negociatat e anëtarësimit po vonohet vazhdimisht”, tha Tsipras, duke shtuar se “Evropa nuk duhet të bëjë më mirë premtime nëse është e tillë nuk mund t’i mbajë ato”.

“Pyes veten se cili do të jetë opinioni sot në Ukrainë pasi ajo mori këtë status të shpejtë kandidat në BE. Dhe çfarë mund të thotë kjo […] kur ata shohin se ky regjim nuk do të thotë asgjë. Që Ukraina mund të qëndrojë në fazën e statusit kandidat për shumë e shumë vite”, tha ai, duke bërë jehonë të komenteve të kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili tha se Ukraina nuk duhet t’i shtojë shpresat së shpejti.

Lidhur me gjendjen specifike të Maqedonisë së Veriut, Tsipras tha se Marrëveshja e Prespës që e pa vendin të ndryshojë emrin e saj “nuk ishte e kotë”. Shkupi ka ngritur shqetësimin se tashmë ka ndryshuar emrin e tij dhe nëse i nënshtrohet kërkesave të Sofjes në lidhje me gjuhën dhe historinë e tij, mund të detyrohet të bëjë edhe më shumë lëshime në të ardhmen.

“Është një marrëveshje që e kthen Ballkanin Perëndimor në rrugën e stabilitetit dhe rajonin tonë në një perspektivë paqeje dhe bashkëpunimi larg ndikimeve të fuqive të treta në rajon, si Turqia dhe Rusia, të cilat kishin ndikim të madh në rajon”, përfundoi Tsipras.