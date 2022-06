Goditën me shufra hekuri biznesmenin në Mykonos/ Instagrami ‘merr në qafë’ shqiptarin e grekun. Si u arratisën me ‘BMW X5’ ngjyrë argjendi!

Një 32-vjeçar nga Athina është shpallur në kërkim për sulmin ndaj hotelierit Theodoros Kousathanas më 10 qershor, në ishullin e famshëm grek të Mikonos.









Por shtetasi grek nuk ka vepruar i vetëm pasi sipas dosjes hetimore të publikuar nga mediat greke ai është ndihmuar në çdo hap nga një shqiptar me banim të përhershëm në Mikonos.

Së bashku ata kanë organizuar deri në detaje sulmin e egër ndaj biznesmenit Theodoros Kousathanas 17 ditë më parë. Rasti është hetuar nga Nëndrejtoria e Sigurisë së Mikonos, ndërsa shqiptari është arrestuar por 32-vjeçari grek mbetet ende në kërkim. Instagrami dhe videot nga lëvizjet e dy autorëve kanë luajtur një rol të rëndësishëm në hetimet e koordinuara të Sigurimit.

“Autor natyror i sulmit është 32-vjeçari G.D. nga Athina, i cili pasi priti dhe ndoqi biznesmenin nga hoteli me emrin “POSEIDON HOTEL” më datë 06.10.2022, duke drejtuar një automjet të vjedhur, më herët gjatë ditës, me dashje i ka shkaktuar dëme materiale duke goditur mjetin që hotelieri i njohur drejtonte, në pjesën e pasme dhe më pas, pasi të dy kanë zbritur nga automjetet e tyre, në orën 15:42 në të njëjtën kohë ka tentuar t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor. G.D. gjatë operacionit ka veshur rroba të zeza dhe maskë mjekësore, për të fshehur tiparet fizionomike të fytyrës. Bashkëpunëtor i drejtpërdrejtë i 32-vjeçarit ishte shqiptari me inicale C.S., i cili ia lehtësoi arratisjen pas kryerjes së krimit të mësipërm. Konkretisht, në orën 16:11 të datës 06.10.2022, shqiptari e ka marrë grekun nga zona Petinaro e Mykonos, me makinë, BMW X5, ngjyrë argjendi, pra rreth njëzet minuta më vonë, pasi kishte braktisur mjetin e vjedhur në zonën e Petinaros dhe në orën 16:21 përfundojnë në zonën e Pyrgit, të Mikonos”, thuhet në dosjen e çështjes në fjalë.

DOSJA HETIMORE:

“Në orën 15:42 të datës 06.10.2022 ka ndodhur një sulm në zonën Vougli të Mykonos nga një autor i panjohur fillimisht ndaj biznesmenit të vuajtur të Mykonos, sipas informacioneve: Kousathana Theodoros. Autori i lartpërmendur, zotërues i gjuhës greke, i moshës rreth -30- vjeç, zeshkane, gjatësia -1.85- rreth, trupor, i veshur me maskë të zezë (kirurgjikale) në fytyrë, i veshur me rroba të zeza-dorashka të zeza-kalorës i zi (plot operacion në të zezë). ), hipur në një makinë vetura e markes FIAT 500 ngjyre e bardhe ka shkaktuar me dashje një aksident rrugor me dëme materiale duke u perplasur me mjetin e mësipërm, i cili drejtonte, ne pjesën e pasme te mjetit te viktimës ne fjale KOUSATHANA, i cili hipte ne nje veture. kamion marke PIAGGIO ngjyre e bardhe. Pas kësaj dhe pasi të dy parkuan automjetet e tyre, ata zbritën prej tyre, dhe më pas autori, në mënyrë të paprovokuar ka sulmuar me përdorimin e një objekti të rëndë, përkatësisht një shufër/glob të palosshëm, të cilin e ka mbajtur në dorën e djathtë dhe ka filluar të godasë vazhdimisht me këtë (shiritin), biznesmenin në kokë, por edhe në pjesë të tjera të trupit të tij, ka tentuar, me qëllim dhe ndjekje të qartë, megjithatë t’i shkaktojë lëndime të shumta dhe të rënda trupore. Më pas autori ka hipur në mjetin e tij dhe është larguar. Viktima, pas sulmit të rëndë ndaj tij, ka shkuar me ndihmën e familjarëve në poliklinikën private të Mykonos, pa ndjenja, për t’i dhënë ndihmën e parë, ku ka qëndruar në spital për një natë. Pas kësaj, më 06.11.2022 dhe kur KOUSATHANAS tani ndihej më mirë dhe ishte në gjendje më të favorshme shëndetësore,

Në orën 16:11 të datës 06.10.2022, I.X.E. Makina BMW X5, ngjyrë argjendi, e cila siç u konstatua nga analiza e materialit video, drejtonte me shpejtësi shumë të madhe (pavarësisht rrugëve të ngushta të rrjetit provincial të Mykonos) i identifikuar si bashkëpunëtor i G.D., shqiptar CS. 32-vjeçari nga një pikë e paracaktuar dhe e paramenduar – mes tyre – në zonën e Petinaros të Mykonos, ku pak më parë autori kishte braktisur mjetin e vjedhur (me qira) dhe e kishte transportuar në mënyrë të sigurtë, duke kaluar. zona e Paragës së Mykonos dhe me shumë mundësi zona e Pyrgi të Mykonos. Nga kërkimet në aplikacionet e hapura të internetit, dhe veçanërisht në aplikacionin INSTAGRAM, u konstatua se, Shqiptari përdor një llogari elektronike me pseudonim ku tregohet edhe mjeti i lartpërmendur i kontestuar i transportit dhe arratisjes së autorit, në mënyrë që shqiptari të tërheqë klientë të mundshëm dhe t’i transportojë ata në pjesë të ndryshme të Mykonos me pagesë.

Në ora 19:53, më datë 06.10.2022, G.D. mbërriti në aeroportin e Mykonos, tani i veshur me rroba të tjera (jo në të zeza) dhe shihet duke zbritur nga një makinë VW GOLF gri me një ngjyrë të veçantë aliazh në rrota. Gjatë minutave, nga ora 19:53 deri në orën 20:16, autori ka veshur këpucë identike – të zeza – me bazë të bardhë dhe të njëjtën mënyrë karakteristike të ecjes (shputat e këmbëve gjatë ndërrimit të hapave ktheheshin nga jashtë, ndërsa këmba e majtë, kur bie në kontakt me tokën, prek shtrembër dhe ndryshe me këmbën e djathtë), ka hyrë në aeroportin e Mykonos dhe është nisur me fluturimin nr. A3381 nga Mykonos në Athinë. Pas hetimeve të kujdesshme të Y.AM., rreth orës 19:40 të datës 06.10.2022, mjeti i përdorur nga autori u gjet i braktisur në zonën e aeroportit të Mykonos, duke i shkaktuar dëmtime në pjesën e përparme të tij, e cila tregon se ky ka qenë mjeti i kryerjes së veprës penale në fjalë. Mëngjesin e datës 26.06.2022, bashkëpunëtori i mësipërm, pas veprimeve të koordinuara operative dhe parahetimore, nën drejtimin e shefit të YAM, zv/drejtorit të policisë Papazoglou Athanassiou, u lokalizua nga Grupi “OPK. Ε.