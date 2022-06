Johnny Depp në bisedime me Disney për rikthimin në “Pirates of the Caribbean” për 301 milionë dollarë

Johnny Depp thuhet se do kthehet në “Pirates of the Caribbean” pas largimit nga ekskluziviteti në 2018. Sipas një artikulli të Daily Mail, aktori 59-vjeçar do të rikthehet me një marrëveshje madhështore prej 301 milionë dollarësh, pasi fitoi gjyqin për shpifje kundër Amber Heard.









Burimet thonë se Disney është i interesuar të përmirësojë marrëdhënien me aktorin dhe madje së fundmi ka kontaktuar me të: “Ata kontaktuan me aktorin përpara gjyqit kundër Amber Heard dhe e pyetën nëse do të ishte i interesuar të rikthehej për një tjetër film të ekskluzivitet ose dy”.

I njëjti burim shtoi se një tjetër projekt është në punë: “Marrëveshja thotë se Johnny Depp do të kthehet si Jack Sparrow në ‘Pirates of the Caribbean 6’.” Gjithçka që mund t’ju them është se studio ka shkruar tashmë një draft për një film për Jack Sparrow, kështu që ata janë shumë optimistë që Johnny do t’i falë ata dhe do t’i rikthehet personazhit ikonik”.

Sipas informacioneve, Disney po punon për një marrëveshje prej 301 milionë dollarësh, në mënyrë që të bindë Depp që të kthehet së shpejti. Grupi amerikan thuhet gjithashtu se i shton një donacion të rëndësishëm marrëveshjes, pasi do të dhurojë para për një bamirësi të zgjedhur nga aktori i Hollivudit, si një gjest vullneti të mirë.

Johnny Depp është shprehur se pavarësisht se donte t’i jepte fund denjësisht personazhit të Jack Sparrow, ai u pushua nga puna dhe nuk u largua, duke thënë se nuk do të kthehej më kurrë në “Piratët e Karaibeve”.

Konkretisht, gjatë gjyqit të Amber Heard, ekzaminuesi Ben Rothenborn i tha atij: “Nëse Disney do të vinte tek ju me 300 milion dollarë dhe një milion alpaka, asgjë në këtë tokë nuk do t’ju bënte të ktheheshit dhe të punoni me Disney në një film Piratët e Karaibeve. Po?”, me aktorin duke u përgjigjur pozitivisht.

Siç doli, përpara zhvillimeve të fundit, “Pirates of the Caribbean 6” do të dilte në kinema me një protagoniste femër, ndërsa Disney dukej se donte Margot Robbie për këtë rol.

Zhvillimi i çështjes pritet të jetë me interes të madh, sidomos pas deklaratave të aktorit, i cili theksoi se nuk do të rikthehej në ekskluzivitet, por gjithsesi fansat nuk mund ta imagjinonin askënd tjetër, në rolin legjendar të Jack Sparrow.