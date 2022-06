Përfundojnë hetimet për vjedhjen ndaj një hoteli në Mykonos, arrestohet shqiptari

Ka përfunduar konfirmimi i reportazhit ekskluziv të medias greke zougla.gr, për sulmin ndaj një hotelerie të njohur në Mykonos më 10 qershor. Oficerët e Policisë së Nëndrejtorit të Policisë Mykonos, në bashkëpunim me Prokurorinë e Zhvatjes pranë Drejtorisë së Sigurisë së Atikës, arrestuan një 31-vjeçar shqiptar, i cili ndihmoi autorin e dyshuar të arratisej me makinën që drejtonte, pas sulmit me shufër hekuri mbi hotelierin Thodos. I riu që u lokalizua mëngjesin e djeshëm në “ishullin e erërave” refuzoi kontrollin dhe u arrestua për mosbindje. Nga hetimet që vijuan, u gjet dhe u sekuestrua makina me të cilën 31-vjeçari transportonte autorin e dyshuar 32-vjeçar, si dhe një celular.









Sipas Policisë, hoteleri është ndjekur nga autori 32-vjeçar, i cili i ka shpëtuar arrestimit, duke drejtuar mjetin e vjedhur dhe ka shkaktuar me dashje një aksident automobilistik për të detyruar Theodore Kousathanas të zbresë nga makina e tij. Më pas ai është sulmuar pa provokim dhe pas rrahjes, 32-vjeçari është arratisur, pasi ka braktisur mjetin e vjedhur, duke hipur në një makinë tjetër që drejtohej nga bashkëpunëtori i tij 31-vjeçar. Për ecurinë e rastit është njoftuar prokurori kompetent, para të cilit 31-vjeçari shqiptar po vihet me lëndët që janë ngritur ndaj tij.

Sipas informacioneve të zougla.gr, për policinë dihen detajet e 32-vjeçarit që rrahu hotelierin, ndërsa një tjetër person është në kërkim. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që ata të jenë arratisur nga Mykonos dhe të fshihen diku tjetër.