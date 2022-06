“Qëndrimi xhentil nga ana jonë lexohet nga Beogradi si dobësi!”- Kurti për “Ballkanin e Hapur”: Nuk do ketë sukses

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti shprehet se Ballkani i Hapur nuk do të ketë sukses si nismë.









Duke folur për Cim Pekën në “syri tv” ai tregoi edhe pjesë nga biseda me Ramën për qëllimet e Serbisë në raport me Kosovën.

Peka: Këto denonconi ju në faktorin ndërkombëtar. Pika kultimante në takimin që ka pasur Vuçiç me despotin Putin i ka vendosur hartën e Kosovës dhe i ka treguar veriun. Z. Kurti kur keni takime ndërkombëtare, a e denonconi edhe faktin se kryeministri shqiptar ka thënë pikërisht të njëjtën gjë, kur diskutohej korrektimi i kufijve dhe tha se; është një rast që na vjen njëherë në 30 vjet. Edhe në atë kohë, për Veriun e Kosovës bëhej fjalë. Kur e thotë Vuçiç ju e denonconi, por kur e thotë kryeministri shqiptar ju nuk e denonconi. Çfarë ka për tu habitur, thotë Vuçiç dhe këtë e ka thënë Edi Rama dhe e ka thënë konkretisht; është një rast që na vjen në 30 vjet.

Kurti: Nuk besoj se ka qenë një rast i mirë për Kosovën, teza e bërë projekt për shkëmbim territorial, dhe shumë mirë që ka dështuar. Serbinë e njoh shumë më mirë se sa kryeministri i Shqipërisë, dhe Serbia i ka 48 baza sulmuese rreth kufirit me Kosovën. Me 50-150 ushtarë të armatosur. 28 prej tyre janë ushtarake dhe 20 janë xhandarmëri. Dhe janë në atë zonën tokësore të sigurisë 5 km, e cila ka qenë e zbrazur deri në gushtin e vitit 2001. E pas gushtit 2001, ata janë futur aty. Unë nuk besoj se do të na sulmojnë këtë javë edhe pse quhen baza sulmuese. Unë e kam rritur buxhetin e vitit 2022 veçanërisht për bujqësinë dhe ushtrinë, 52 % për ushtrinë. Unë nuk i besoj Beogradit edhe kur flet diçka që duket paqedashëse dhe gjithçka që bën, është luftënxitëse.

Peka: Ju sapo thatë që Serbinë e njihni më mirë se kryeministri i Shqipërisë. Ndoshta jeni neglizhues ndaj z. Rama, sepse partia që drejton ai është themeluar në vitin 1941 fiks nga Serbia. Nëse mendoni se komunistët-socialistët shqiptarë nuk e njohin Serbinë, gaboni ose neglizhoni. Pyetja ime për ju është, këto shqetësime që ju ngritët për Serbinë, ja keni bërë të qartë Ramës se cili është realisht rreziku serb, kur ai flet dhe jep garanci në emër të Serbisë?

Kurti: Sigurisht unë ja kam sqaruar këtë gjë, që kur se njihemi. Nuk besoj që PS është Partia e Punës, mirëpo sa i përket disa iniciativave rajonale ne nuk pajtohemi. Unë besoj se Serbia do të destabilizojë Ballkanin, që nuk është neutrale, por ka marrë anën e Kremlinit. Nuk mund të jesh neutral mes zjarrfikësit dhe zjarrit. Ata i kanë 14 aviona MIG29. 8 i kanë marrë nga Bjellorusia dhe 6 nga Rusia dhe këtu nuk ka dilema.

Peka: Çfarë ju ka thënë kryeministri shqiptar kur ja keni bërë të qarta qëllimet e Serbisë.

Kurti: Ai ka dy linja të argumentimit. Në njërën anë, nganjëherë konsideron se ne po e mbivlerësojmë rrezikun, ndërsa në anën tjetër nganjëherë tregon për një rrezik që mund të jetë edhe më i marr, prandaj duhet të jemi një cike më të kujdesshëm. Unë mendoj se nuk kemi ca të jemi të kujdesshëm ndaj Serbisë, sepse çfarë do qëndrimi xhentil, bujar nga ana jonë, nga Beogradi lexohet si dobësi. Ata nuk e kuptojnë bujarinë shqiptare, xhentilencën, nuk e kuptojnë të qenit i fortë në parime dhe me fjalë të buta. Kur ke fjalë të buta ndaj tyre, mendojnë se je i dobët.

Peka: Ju po mendoni se Rama po tregohet naiv me Beogradin, apo ka një plan më të madh për të cilin ju nuk jeni dakord?

Kurti: Nuk e di plotësisht nëse plani është ta zëmë, ky Ballkani i Hapur si ide. Unë nuk mendoj se do të ketë sukses. Edhe mendoj se është i gabueshëm. Ballkani i Hapur nënkupton një synim që nuk na qenka i hapur, por duhet ta hapim, por ndaj kujt? Ne jemi të hapur ndaj BE-së dhe SHBA-së, dhe NATO-s. Por të hapet Ballkani ashtu siç është hapur Serbia për Federatën Ruse dhe Kinën, unë mendoj se është gabim.