Rreth një muaj pas u nda nga jeta, vajza e Bujar Nishanit kujton të atin me foton e ndjerë!

Ish-Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani pothuajse një muaj më parë u nda nga jeta në moshën 56-vjeçare. Ai ndodhej i shtruar për përkujdesje intensive, në një spital në Gjermani ku edhe vdiq. Që pas ndarjes nga jeta, vajza e Nishanit, Fiona e ka kujtuar disa herë të atin përmes rrjeteve sociale.









Vajza e ish-Presidentit nuk ka nguruar disa herë të postojë foto të momenteve me babain e saj. Kështu ka ndodhur edhe së fundmi. Fiona Nishani ka ndarë me të gjithë një imazh ku duket me ish-presidentin në zyrën e tij, gjatë kohës kur drejtonte vendin.

Dy jave më parë Fiona ndau sërish një foto nga fëmijëria ku shihet bashkë me babanë e saj. “Ende nuk mbushem me frymë”, shkroi ajo mbi kujtimin e bukur. Nishani la pas bashkëshorten dhe dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë.