“Turpëron uniformën e shtetit!”/ Ish-drejtori i policisë u la në “Arrest Shtëpie”, Salianji: Njihet për keqpërdorjen si ndërmjetës i krimineleve

Deputeti demokrat, Ervin Salianji ka reaguar këtë të hënë në lidhje me lënien e ish zv/drejtorit të DVP Elbasan, Albert Nushi, i cili ishte i pranishëm gjatë kohës kur u vra mjeku psikiatër Pjerin Xhuvani në Elbasan, tre ditë para zgjedhjeve të 25 prillit, në “Arrest në Shtëpi”.









Me anë të një deklarate në rrjete sociale, Salianji thekson se Nushi “njihet botërisht për lidhjet me krimin dhe keqpërdorjen që i bën Partia Socialiste si ndërmjetës i krimineleve” dhe se “Njerez si ai e turpërojnë uniformën e shtetit dhe janë damka më e shëmtuar e saj”.

Gjithashtu, Salianji shton se “në përgjimet zyrtare të ish Prokurorisë së Krimeve të rënda, Albert Nushi flet me një të denuar recidivist që u përdor për të mbrojtur ish ministrin e brendshëm Xhafaj”.

Deklarata e Salianjit:

Albert Nushi ish drejtor i policisë Qarku Fier dhe ish zv/drejtor ne Elbasan njihet botërisht për lidhjet me krimin dhe keqpërdorjen që i bën Partia Socialiste si ndërmjetës i krimineleve! Njerez si ai e turpërojnë uniformën e shtetit dhe janë damka më e shëmtuar e saj!

Në përgjimet zyrtare të ish Prokurorisë së Krimeve të rënda, Albert Nushi flet me një të denuar recidivist që u përdor për të mbrojtur ish ministrin e brendshëm Xhafaj. Pas mesit të natës krimineli ordiner telefonon ish drejtorin e Fierit ne ate periudhë dhe e vendos nën urdhera, nën agresion verbal dhe i kërkon lek, drejtori i përulet i premton lek sa herë që telefonohet!

Me pas Nushi gënjen ne deklarimet ne prokurori duke dhenë deklarim të rremë para prokurorit sikur nuk kishte asnjë kontakt apo njohje me dëshmitarin e sajuar Alizoti!

Nesër edhe njehere faktet dhe provat zyrtare të prokurorisë se si përdoret policia e shtetit nga krimi!

Nëse ish drejtori do ishte arrestuar kur ne e dononconim me prova si shërbëtor i fëlliqur i krimit, sot nuk do kishim pasoja të rënda shteti ligjor do ishte në avantazh ndaj llumit të krimit!

Po e ripostoj një prej videove me fjalor +18 biseda në 00:18 pas mesnate mes një drejtori policie dhe një krimineli ordiner, video siç e kemi denoncuar në momentin e inkriminim të tij të plotë, vetëm drejtësia e kapur politikisht nuk mundi të veprojë! Audiopërgjimi është zyrtar nga prokuroria!