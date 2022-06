(VIDEO) Kaos në sistemin gjyqësor si pasojë e Hartës së re Gjyqësore/ Avokatët e Vlorës vijojnë bojkotin: Vetëm kështu do ketë reagim!

Dhoma e Avokatisë në Vlorë ka vijuar edhe përgjatë ditës së sotme protestat e saj përpara gjykatës së rrethit, teksa njofton se bojkoti i nisur do të vazhdojë deri në datën 29 qershor, kur pritet të mblidhet edhe Dhoma e Avokatëve të Shqipërisë, për marrjen e një vendimi të përbashkët në lidhje me këtë çështje.









Avokat Delo Mecani ka deklaruar gjithsesi se pavarësisht vendimit të datës 29, bojkoti i tyre do të vijojë, duke kërkuar që të kenë mbështetjen e të gjitha Dhomave. Mecani ka deklaruar se do të bojkotojnë të gjitha seancat edhe masat e sigurisë, pasi vetëm kështu do të ketë reagim.

Në mbështetje të avokateve vlonjatë, ditën e sotme atyre iu janë bashkuar edhe përfaqësues nga shoqëria civile dhe qytetarë, të cilët kanë deklaruar se e mbështesin këtë kauzë të avokatëve, pasi edhe ata preken dhe rëndohen nga vendimi për hartimin e Hartës së re Gjyqësore.

Sipas tyre mbyllja e Gjykatave të Vlorës jo vetëm dëmton ata financiarisht, ndërsa e kanë të pamundur marrjen e shërbimit në Tiranë për shkak të moshës, por vjedhja e pronave të tyre është qëllimi i hartës së re gjyqësore sipas qytetarëve.