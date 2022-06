Deputetja e PD: Bandat e Elbasanit bashkëpunuan me policinë në 25 Prill!

Pas vendimit të gjykatës për të lënë në arrest shtëpie dy ish-zv.drejtorët e politisë së Elbasanit, deputetja e Partisë Demokratike Oriola Pampuri ka akuzuar kryeministrin Rama se angazhoi bandat dhe policinë për vjedhjen e votave për zgjedhjet e 25 Prillit.









Pampuri tha se arrestimi i kupolës së policisë lokale, tregon qartë se në të gjithë Shqipërinë policia dhe e gjithë makineria shtetërore kanë qenë në dispozicion të vjedhjes së votave për llogari të Edi Ramës

“Ky është vetëm fillimi i punës që duhet të thellohet më tej dhe në qarqet e tjera ku denoncimet tona kanë qenë prezente gjatë fushatës se zgjedhjeve të shkuara parlamentare. Shkodra, Dibra, Tirana, Fieri dhe e gjithë Shqipëria, kanë qenë nën terrorin e bandave të veshura me pushtet. Me qëllimin e vetëm: blerjen e votës”, tha Pampuri.

Deklarata e plotë

Arrestimi i kupolës së Policisë së Shtetit në Elbasan për ngjarjen e ndodhur pak ditë përpara zgjedhjeve të 25 Prillit, tregon qartë se jo vetëm atje, por në të gjithë Shqipërinë, policia dhe e gjithë makineria shtetërore kanë qenë në dispozicion të vjedhjes së votave për llogari të Edi Ramës.

Bandat e Elbasanit, sikundër bandat në të gjithë Shqipërinë, kanë qenë në bashkëpunim të hapur dhe të fshehtë me segmente të policisë dhe të shtetit për ti siguruar Edi Ramës me çdo çmim mandatin e tretë.

Nëse do hetohet seriozisht siç tregon të paktën deri më tani rasti i Elbasanit, do dalë qartë se përfaqësuesit e Partisë Socialiste kanë qenë të angazhuar në blerjen e votës dhe intimidin e votuesve. E gjitha kjo me ndihmën e Policisë apo nën hundën e saj.

PD ka denoncuar gjatë dhe pas procesit të 25 prillit përfshirjen e strukturave shtetërore dhe të krimit të organizuar në vjedhjen e votës. Deformimi i vullnetit të lirë të shqiptarëve në 25 prillin e vitit te kaluar, është dëshmuar nga PD me fakte dhe sot, kur vetëm një pjesë e vogël ka nisur të hetohet, duket qartë implikimi i qeverisë në këtë proces.

Ne inkurajojmë Prokurorinë të hetojë shkaqet e gjunjëzimit të Policisë së Shtetit përpara Bandës së Elbasanit.

Ky është vetëm fillimi i punës që duhet të thellohet më tej dhe në qarqet e tjera ku denoncimet tona kanë qenë prezente gjatë fushatës se zgjedhjeve të shkuara parlamentare. Shkodra, Dibra,Tirana, Fieri dhe e gjithë Shqipëria, kanë qenë nën terrorin e bandave të veshura me pushtet. Me qëllimin e vetëm: blerjen e votës.

Është në nderin e prokurorisë dhe institucioneve të reja të drejtësisë të vijojnë punë për zbardhjen e të gjithë ngjarjeve që çuan në deformimin e vullnetit të shqiptarëve.