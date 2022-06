Droga ‘lum’ nga Amerika Latine/ Policia italiane megaoperacion, arrestohen 19 persona, mes tyre disa shqiptarë

Operacioni i drogës ‘Hermano’ i kryer nga Karabinierët e Komandës Provinciale të Reggio Calabria nën koordinimin e drejtorisë së qarkut antimafia Reggio filloi në agim dhe çoi në arrestimin e 19 personave.









Ushtria zbatoi urdhrin e kujdestarisë të lëshuar nga gjyqtari hetues me kërkesë të DDA.

Në qendër të hetimit janë disa subjekte me banim në Taurianova, në fushën e Gioia Tauro. Blitz preku gjithashtu provincat e Milanos, Parma, Verona dhe Vicenza.

Të dyshuarit akuzohen se kanë qenë pjesë e një organizate të artikuluar kriminale, e aftë për të menaxhuar një trafik të lulëzuar droge, citon ANSA.

Sipas gjetjeve hetimore të karabinierëve, të koordinuara nga prokurori Giovanni Bombardieri, droga blihej në Amerikën e Jugut dhe duke kaluar përmes kanalit spanjoll, më pas mbërriti në Itali ku rishitej në qytete të ndryshme veriore. 19 personat e arrestuar, shtatë në burg dhe 12 në arrest shtëpie ishin në kontakt me narkotikët peruan. Ndër marrësit e urdhrit të arrestit të lëshuar nga Gip Giovanna Sergi, është edhe Carmelo Bonfiglio, 42 vjeç, i konsideruar si një nga promotorët dhe organizatorët e shoqatës kriminale që synon trafikun e drogës. Sipas hetimeve, Bonfiglio ishte në kontakt me furnitorët spanjollë dhe shqiptarë. Por mbi të gjitha me peruanët. Me këta prodhues të fundit të kokainës, në fakt, sipas DDA, të arrestuarit do të kishin pasur marrëdhënie të privilegjuara falë të cilave ata mund të blinin tufa droge me çmime konkurruese: 32 mijë euro për kilogram kundrejt një çmimi tregu që varion nga 35 deri në 40 mijë euro. Burg edhe për 44-vjeçarin Rocco Camillò, Diego Giovinazzo (46 vjeç), Palmiro Cannatà (62 vjeç), Salvatore Sanò (60 vjeç), Damiano Veneziano (33 vjeç) dhe Antonio Pedullà (36 vjeç). Gjykatësi hetues urdhëroi arrest shtëpiak për Antonio De Luca 71 vjeç, Antonio Ranieli (71 vjeç), Francesco Macrillò (64 vjeç), Francesco La Cognata (44 vjeç), Maurizio Scicchitani (55 vjeç), Antonio Zangari (53 vjeç), Gino Carlo Melziade (50 vjeç), peruani Oscar Bruno Bagigalupo Lobaton (47 vjeç), Donato Melziade (63 vjeç), Endri Dalipaj (33 vjeç), Gioacchino Marco Molé (30 vjeç) dhe Riccardo Ierace (34 vjeç). vjeç). Janë 56 të dyshuar për Hetimi filloi në dhjetor 2017 pasi u arrestua gjatë një kontrolli policor. Në atë kohë, në fakt, brenda një makine, karabinierët gjetën 3 kilogramë e 400 gramë tufë lulesh kanabis të thatë indica. Që nga ai rrëmbim, ai u gjurmua fillimisht në Palmiro Cannatà dhe më pas në Carmelo Bonfiglio, duke arritur kështu të rindërtojë zinxhirin e furnizimit të drogës, por edhe të përvijojë strukturën e bandës kriminale të aftë për të menaxhuar trafikun e marijuanës, hashashit dhe kokainës. Mësohet se të arrestuarit kanë mundur të importojnë grupe të mëdha droge në Itali. Ngarkesat ishin të fshehura në “ndarje sekrete” brenda mjeteve që përdoreshin për transport në qytetet kryesore italiane, përfshirë Milano dhe Romë. Aty droga ndahej në doza dhe tregtohej.