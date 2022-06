“Jo ore, jo!”- ‘Nxehet’ Monika Lubonja: O njerëz, s’dua të më gjykojë asnjë për ndjenjat e mia

Aktorja e njohur, Monika Lubonja është nxehur me lajmet e ndryshme që shkruhen për të në media. Ajo është kthyer pas në kohën kur ishte pjesë e “Big Brother VIP” dhe ka postuar dy foto të njërës prej mbrëmjeve, duke theksuar se të gjithë e kanë lakmi.

Sakaq, Monika ka vënë në dukje se gjithmonë do të luftojë për ndjenjat e saj.

Postimi i plotë:

Nuk po kuptoj më asgje.

Kemi dëshirë të diskutojm gjithmon, mendimin e të tjerëve, te japim e te gjykojmë gjërat e të tjerëve … apo kjo gjë është kthyer në egzistenc në një sëmundje që ka kapur botën, e cila quhet lakmi, për ca klikime.

Jo ore jo, për gjërat e bukura duhet të luftosh për ti pasur e për ti shprehur.

E nuk dua asnjë të më gjykoj ndjenjat e mia. Jane të miat dhe vetëm të miat oooo njerëz.

Gjithmon e në të gjitha format do luftoj per to.

Kaq.