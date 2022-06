“Qeveria na quan popull dele, ka marrë gjithçka”, ish-drejtoresha e Tatimeve për abuzimet me rrugët: SPAK fle!

Ish-drejtoresha e Tatimeve Briseida Shehaj, aktualisht nënkryetare e LSI-së Tiranë ka folur sot në emisionin “Frontline” të gazetares Marsela Karapanço në News24 për abuzimet me ndërtimin e rrugëve. Shehaj tha se kjo qeveri e quan popull dele dhe ka marrë gjithçka, përfshirë drejtësinë.









Sipas saj, në rastin e rrugës Kardhiq-Delvinë e cila ka vajtur në 108 mln euro, SPAK e ka shumë të thjeshtë sepse mund të ketë ose korrupsion, ose shpërdorim detyre, por ajo theksoi se SPAK fle.

“Ne nuk po ecim fare (në rrugë të florinjta), ne jemi thjesht të vjedhur. Kemi një qeveri që është totalisht në një habitat të sajin, që na quan popull dele, ka marrë gjithçka, ka marrë drejtësinë. Te ky rast është shumë i thjeshtë, në momentin e parë që ke një komision vlerësimi që bën procedurat e tenderit dhe kur vlerëson projektit dhe thua që ky projekt vlen 50 mln euro, nuk ka se si të shkojë 108 mln euro. Dy momente janë, o shpërdorim detyre, o korrupsion. Këta vjedhin dhe nuk duan t’ia dinë. Një qeveri normale bën një vlerësim, bën 108 mln euro, ja do lëvizë maksimumi 10 mln. Këta i fryjnë vetë rrugët”, tha Shehaj.

Ajo deklaroi se ka subjekte që kanë blerë të brendshme dhe kanë shitur beton. “Në qoftë se administrata tatimore do investigonte këto rrugë se këto janë skema mashtrimi, kjo shishe ujë nuk ka se si të faturohet 10 mijë dhe që ta bëjë kaq duhet të blejë ca fatura fiktive që t’ia rrisë çmimin. Ti ke subjekte që kanë blerë të brendshme dhe kanë shitur beton, siç ishte skema që u arrestua dhe Lefter Koka, ata i shisnin beton atyre dhe blinin sheqer.

Çdo rrugë e mundshme në Shqipëri fryhet e fryhet dhe ne kemi një SPAK që rri, fle. Është shumë e thjeshtë për prokurorinë, ti si komision o ke bërë korrupsion, o shpërdorim detyre. Në qoftë se kë bërë shpërdorim detyre shko në burg. Në qoftë se ke bërë korrupsion apo ka pasur mbi ty një ndikim të paligjshëm, një ushtrim presioni trego kush të ushtroi presion dhe të shkojë ministri, Ergys Verdho e ça janë këta. Kjo trimëri e tyre për të firmosur 108 mln euro, më duket një siguri e madhe që iu është dhënë këtyre njerëzve dhe çdo projekt rruge kështu është”, deklaroi Shehaj.

Ajo tha më tej se qeveria ka hyrë në aq shumë koncesione sa duhet ta ndajnë me lote.

“Këta e ndajnë në lote, por unë nuk mendoj se taktika është loti. E keni parë rrugën e Arbrit, e keni parë çfarë amortizimi ka ajo rrugë. Në dimër u bë e pakalueshme. Këta thjesht prokurojnë sipas mënyrës që buxhetojnë, e ndajnë në bazë të buxhetit sepse këta kanë hyrë në aq shumë koncesione sa duhet ta ndajnë me lote. Pjesën e shpenzimeve nuk e kanë fare problem. Je i vjedhur. Në qoftë se do kishim drejtësi të pavarur, do merrnin dy inxhinier do i çonin te rruga dhe do thoshin a janë ato shtresat si janë prokuruar”, u shpreh Shehaj.