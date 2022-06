“Të gjithë e dinin, askush nuk guxonte të fliste”/ Çfarë fshihet pas 5 shqiptarëve që më parë kanë terrorizuar nxënës dhe mësues në shkollat e tyre

Kjo bandë e njerëzve me origjinë shqiptare – dy prej të cilëve mësohet se kanë nënshtetësi greke, njihet për aktivitetin e saj prej vitesh. Mirëpo, mënyra e veprimit të tyre kishte përhapur panik tek banorët, ku si pasojë të gjithë kishin frikë të flisnin, ndërsa mundësia e ankesave po hetohej nga organet e rendit, të cilat megjithatë ranë në boshllëk.









Sipas informacioneve të newsbreak.gr, velloja e frikës po rri pezull edhe tani në Rafinë me dëshmitarët që nuk guxojnë të identifikojnë autorët e tjerë që morën pjesë në vrasje. Pavarësisht se në orët e para dëshmitë ishin të qarta.

Përkundrazi, në kanale po dalin dëshmi se “sa të mirë kanë qenë fëmijët” dhe se nuk kanë dhënë asnjëherë arsye… Po flasim për vrasës!

Thelbi i forcës së bandës ishin pesë persona, ndërsa të paktën dy të tjerë që shpesh merrnin pjesë në rrahje, frikësime dhe survejime të njerëzve të pafajshëm, madje edhe të miturve. Mënyra se si kanë vepruar duhet të shqetësojë më në fund pushtetarët, sepse bëhet fjalë për rrahje të pamëshirshme pa ndonjë arsye të dukshme, gjë që çon edhe në mundësinë e kryerjes së “krimeve të urrejtjes”.

Nuk ka asnjë justifikim tjetër për këtë veprimtari kriminale, të cilën anëtarët e bandës e kanë shfaqur që në vitet e shkollës, ku kanë vënë në shënjestër njerëz, madje edhe mësues, të cilët më pas i kanë ndjekur në shtëpitë e tyre dhe më pas i kanë terrorizuar duke ditur vendin, vendbanimin e tyre.

Dhimitri fatkeq nuk ishte viktima e parë, por të gjithë shpresojnë që ai të jetë i fundit. Shqetësimi, megjithatë, është i dukshëm pasi tre prej anëtarëve të bandës po lëvizin lirshëm me dy të arrestuarit duke tentuar t’i mbulojnë, duke thënë se nuk kanë pasur asnjë përfshirje në vrasjen jashtë lokalit në sheshin qendror të Rafinës.

Kjo sigurisht që nuk është kështu. Vrasja e fatkeqit Dimitris ishte e paramenduar dhe u përfshi e gjithë banda, e cila sipas dëshmitarëve okularë ishte të paktën pesë persona në vendngjarje. Ata e mashtruan viktimën e tyre me mashtrim dhe qëllim për ta vrarë, duke penguar që të pranishmit në vrasje të ndërhyjnë.

Fakti që sipas të gjitha dëshmive, edhe ata të të arrestuarve me origjinë shqiptare – me kombësi greke, duke konverguar në faktin se viktima dhe studentët nuk kishin asnjë lidhje me njëri-tjetrin, ngre dyshime për “motive urrejtjeje” të bandës. , e cila synonte viktimat e saj aksidentalisht, jo për shkak të ndonjë dallimi personal.

Veç kësaj, në vrasjen e Alkisit në Selanik, si dhe në rrahjen e egër të një njëzet vjeçari në Aspropirgos, morën pjesë persona të së njëjtës kombësi, të cilët me pretekstin e futbollit shpalosën aksionin e tyre vrasës. Sidomos në rastin e Aspropirgos, banda e të huajve dyshohet se është thirrur në aksionin e tifozëve, por viktima nuk ka pasur lidhje me ekipet e futbollit apo përplasjet me tifozët.

Tatuazhet nacionaliste të “Shqipërisë së Madhe” të mbajtura nga vrasësit e Alkisit duhet të shqetësojnë më në fund organet e ndjekjes përpara se të mbajmë zi për viktimat e tjera.

Në fund të fundit, përpjekja për të pastruar vrasjen naziste të Pavlos Fyssas ishte justifikimi se “ai u vra për futboll”.