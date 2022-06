EMRI/ Përplasi 13-vjeçarin në Pogradec dhe ia mbathi, kush është efektivi i policisë në kërkim nga kolegët e tij

Altin Agolli është emri i efektivit të Policisë së Shtetit, i cili përplasi një 13 vjeçar ndërsa ka qenë i vëllai që ka marrë përsipër aksidentin, por pamjet filmike kanë zbuluar të vërtetën.









Ngjarja e rëndë, aspak e denjë për askënd, por më tepër për një efektiv policie, që supozohet t’i shërbejë popullit dhe ta mbrojë atë, u shënua në Pogradec këtë të mërkurë.

Drejtoria Rajonale e AMP Korçë bëri më herët me dije se N/komisari me iniciale A. A., u shpall në kërkim pasi duke drejtuar automjetin e tij, ai ka aksidentuar qytetarin e mitur me iniciale O.S., 13 vjeç, i cili pasi ka marrë mjekim në spitalin Korçë është larguar për në banesë.

Për të përkeqësuar situatën e tij, bashkëpunëtor në krim u bë edhe vëllai me iniciale M. A.. Pas mbërritjes së shërbimeve të policisë në momentet e para të aksidentit, ky i fundit është prezantuar si drejtuesi i mjetit, por nga këqyrja e pamjeve filmike është provuar si drejtues i mjetit ka qenë punonjësi i policisë, A.A.

Sakaq, efektivi do të përballet me veprat penale “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”, parashikuar nga neni 290 dhe 273 i Kodit Penal, siç bën me dije Drejtoria Rajonale e AMP Korçë.

Pogradec – aksidentoi fëmijën, dhe u largua nga vendi i ngjarjes shpallet në kërkim efektivi i policisë.

Më datë 29.06.2022, Drejtoria Rajonale e AMP Korçë ka referuar materialet e para hetimore në Prokurorinë Pogradec, si edhe ka bërë shpalljen në kërkim për punonjësin e policisë N/komisar A. A., i dyshuar për “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”, parashikuar nga neni 290 dhe 273 i Kodit Penal.

Nga veprimet e para rezulton se punonjësi i policisë, më datë 28.06.2022, duke drejtuar automjetin e tij, ka aksidentuar shtetasin e mitur O.S., 13 vjeç, i cili pasi ka marrë mjekim në spitalin Korçë është larguar për në banesë.

Gjithashtu, pas mbërritjes së shërbimeve të policisë në momentet e para të aksidentit, si drejtues i mjetit është paraqitur shtetasi M. A. (vëllai), por nga këqyrja e pamjeve filmike është provuar si drejtues i mjetit, punonjësi i policisë, A.A.

Sa më sipër, pas veprimeve hetimore në konsultim edhe me prokurorin e gatshëm, u referuan materialet në gjendje të lirë për shtetasin M. A., si i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Deklarata e rremë para oficerit të policisë gjyqësore” dhe “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, parashikuar nga neni 301 dhe 305/b të Kodit Penal.