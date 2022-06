“Kokaina po sjell një lloj tjetër dhune”/ Prokurori belg ngre alarmin: Mafia shqiptare po fuqizohet në rrugët e Brukselit

Në reagim ndaj 22 të shtënave që kanë ndodhur në Bruksel që nga fillimi i janarit, zyra e prokurorit publik të Brukselit, policia gjyqësore federale e Brukselit dhe krerët e tre zonave të policisë, veçanërisht të interesuara, kërkuan të rishikojnë qasjen e tyre të përbashkët ndaj trafikimit të lëndë narkotike.









Të gjitha tregojnë trafikun e fundit. “Në muajt e fundit ka pasur një numër të konsiderueshëm aktesh dhune në autostradën publike. Me disa përjashtime, këto incidente duket se kanë lidhje me trafikun e drogës. Hetimet penale janë mjaft komplekse, ndër të tjera sepse nuk mund të llogarisim në bashkëpunim i viktimës, i cili shpeshherë e di kontekstin e fakteve, por nuk është gati të na japë detaje”, shpjegoi fillimisht prokurori i Brukselit, Tim De Wolf. Ai siguroi se kontrollet balistike janë kryer në mënyrë sistematike dhe se hetimet po korrin rezultate. Disa të dyshuar tashmë janë caktuar në paraburgim.

“Ndonjëherë ka ‘grupe’ incidentesh të lidhura, por nuk ka asnjë organizatë të vetme kriminale pas të gjitha incidenteve”.

Të shtënat e fundit erdhën, nga njëra anë, nga tensionet mes tregtarëve të rrugës dhe nga ana tjetër, nga larja e hesapeve. Në varësi të rastit, hetimet iu besuan policisë federale ose policisë lokale. Konsultimet dhe bashkëpunimet realizohen me organet e drejtësisë për shitjen e lëndëve narkotike, trafikun e armëve apo edhe për bandat urbane.

Ndërsa Tim De Wolf pranon se “ka pak shpresë për të çrrënjosur plotësisht trafikun e drogës”, ai siguron se kjo mbetet një prioritet dhe se procedurat janë optimizuar kohët e fundit për të kompensuar mungesat e stafit. “Ky fenomen është në zhvillim të vazhdueshëm dhe për këtë arsye edhe metodat tona po ndryshojnë. Nuk do të pranojmë kurrë të kemi zona pa ligj. Policia është dhe do të mbetet e pranishme kudo”.

Kreu i forcës policore të Bruksel-Ixelles, Michel Goovaerts, tha se ishte me shpresë për shkak të arrestimeve që pasuan nga afër incidentet. Krahas kreut të korpusit Bruksel-Perëndim, Luc Ysebaert, kreu i korpusit Brussels-Midi, Jurgen De Landsheer, shtoi se ai po trajtonte gjithashtu “telashe të vogla të lidhura me trafikun e drogës”.

Eric Jacobs, drejtor i Policisë Gjyqësore Federale (PJF) në Bruksel, tha se nga 22 të shtënat e regjistruara këtë vit, një ka çuar në vdekjen e një personi, 14 të plagosur një person dhe një të plagosur dy persona. “Ajo që po përjetojmë sot, e kemi parë tashmë në qytete të tjera evropiane. Filloi në Holandë, ju e dini situatën në Antwerp dhe sot po përjetojmë një situatë të veçantë këtu. Tashmë në vitin 2020, krerët e zonës, prokurori dhe PJF u mblodh për të bërë një plan global ‘Narkotikët’ dhe për të zhvilluar një qasje sipas distriktit”.

Ai theksoi se shumica e të shtënave dhe goditjeve me thikë janë fakte lokale që përfshijnë bandat urbane. “Ka disa përjashtime me të cilat kemi të bëjmë në nivel PJF, përfshirë një rast të lidhur me mafien shqiptare (të shtënat në Place De Brouckère, Ed.)”, saktësoi ai. “Për disa dosje, ne mund të bëjmë lidhje me Sky ECC (rrjeti i komunikimit që përdorej nga kriminelët përpara se të deshifrohej nga autoritetet, shënimi i redaktorit.), por në Bruksel kemi kryesisht luftime lokale për territore, në një kriminalitet që është i një nivel më i ulët… Kokaina sjell megjithatë një lloj tjetër dhune”.