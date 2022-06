“Maskulinitet toksik”- Sekretari britanik i Mbrojtjes për Putinin: Presidenti rus është një i çmendur me sindromën e mashkullit të vogël!

Presidenti Putin ka sindromën e njeriut të vogël dhe me një pamje macho, tha sekretari britanik i Mbrojtjes.









Ben Wallace e përshkroi Putinin si një të çmendur dhe hodhi poshtë sugjerimet se Rusia po fitonte luftën në Ukrainë. Ai po i përgjigjej një pretendimi të Boris Johnson se Rusia nuk do të kishte pushtuar Ukrainën nëse Putini do të ishte një grua, duke e akuzuar atë për “mashkullinë toksike”.

Wallace i tha radios LBC: “Ju rrallë e dëgjoni frazën sindromi i gruas së vogël, gjithmonë dëgjoni sindromën e mashkullit të vogël. Unë mendoj se ai me siguri e ka marrë atë me lopatë.”

Megjithatë, ai hodhi dyshime mbi teorinë se gratë nuk kishin gjasa të ishin luftënxitëse, duke përmendur Maria Zakharova, zëdhënëse e ministrisë së jashtme ruse. “Ajo e bën deklaratën e saj çdo javë, duke kërcënuar se do të godasë me armë bërthama të gjithë ose do të bëjë diçka apo diçka tjetër. Ajo është padyshim një grua. . . Ajo është një e çmendur siç është [Putin], kështu që do ta lë me kaq, “tha ai.

Wallace tha në një samit të NATO-s në Madrid se Rusia kishte shkatërruar infrastrukturën ukrainase që i nevojitej për të mbështetur forcat e veta dhe se “kishte shkuar përreth duke shkatërruar gjithçka ose duke përdhunuar gratë dhe duke vjedhur”.

Forcat ruse po përparojnë ngadalë në lindje të vendit dhe disa analistë besojnë se me më shumë trupa dhe artileri të rëndë ata përfundimisht do të kapin rajonin e vjetër industrial. Të dyja palët po vuajnë humbje të mëdha të fuqisë punëtore dhe lodhje, me disa trupa ukrainase që kanë kaluar katër muaj në vijën e frontit për shkak të mungesës së forcave rezervë.

“Rusia nuk po fiton në Ukrainë,” tha Ëallace për Today në BBC Radio 4. “Ai [Putini] nuk ka arritur të përmbushë asnjë nga objektivat e tij deri më tani. . . Ai nuk do të jetë në gjendje të pushtojë shumë më tepër se një fushë të minuar të hedhur në erë dhe një djerrinë.

Ai tha se Rusia po merrte terren në “stilin e Luftës së Parë Botërore”, duke përparuar disa metra në ditë dhe duke marrë humbje të mëdha. “A mund ta mbajnë atë? A mund ta pushtojnë atë pjesë të Evropës Lindore? Nuk mendoj se munden”, tha ai.

Udhëheqësit e NATO-s janë mbledhur në Madrid për të diskutuar një paketë të re “gjithëpërfshirëse” të mbështetjes për Ukrainën, duke përfshirë teknologjinë kundër dronëve, karburantin dhe komunikimet e sigurta. Presidenti Zelensky do t’i drejtohet samitit me video përpara bisedimeve për forcimin e krahut lindor të aleancës dhe për të ndihmuar shtetet e tjera që konsiderohen të pambrojtura ndaj Rusisë.

Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, njoftoi këtë javë se aleatët kishin rënë dakord të vendosnin 300,000 trupa në gatishmëri të lartë, nga 40,000, si pjesë e rregullimit më të madh të mbrojtjes kolektive që nga Lufta e Ftohtë.

Një numër i papërcaktuar i grupeve luftarake të vendosura në tetë vende të NATO-s do të bëhen forca më të mëdha në madhësi të brigadës. Wallace ka sugjeruar që dy grupet britanike të betejës në Estoni do të zgjerohen nga forca e tyre e kombinuar prej 2,000 trupash, megjithëse disa mund të jenë të vendosur në Britaninë e Madhe. Shtimi i një grupi të tretë beteje do ta kthente atë në një brigadë, e cila zakonisht ka midis 3,200 dhe 5,500 trupa.

Samiti filloi me heqjen e vetos së Turqisë ndaj Finlandës dhe anëtarësimit të Suedisë në NATO, duke i hapur rrugën një zgjerimi të konsiderueshëm të aleancës. Turqia e kishte bllokuar situatën për javë të tëra, duke shpresuar të siguronte lëshime për kundër-terrorizmin dhe embargot e armëve.

Ardhja e Johnson në samitin dje u errësua nga zbulimi se qeveria do të thyente angazhimin e saj për të rritur shpenzimet e mbrojtjes me 0.5 për qind mbi inflacionin çdo vit.

Wallace këmbënguli në Times Radio këtë mëngjes se ishte i kënaqur me buxhetin e tij, por tha se shpenzimet e mbrojtjes duhet të rriten nga viti 2025. Deri atëherë ushtria pritet të ketë shkurtuar 9,500 trupa. “Do të shihni disa njerëz që informojnë se ka nevojë për një kontroll realiteti me inflacionin,” tha Wallace. “Plotësisht pajtohem me këtë, por ekziston gjithashtu një kontroll i realitetit që Rusia është shumë e rrezikshme tani.”

Wallace pranoi se ai ishte urdhëruar nga Doëning Street të hiqte një pjesë të një fjalimi kryesor që ai mbajti dje. Ai dyshohet se duhej t’i thoshte Institutit Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara se objektivi aktual i NATO-s për shpenzimin e 2 për qind të PBB-së për mbrojtjen ishte “i vjetëruar” dhe duhet të rritet. Burime pranë Ëallace këmbëngulin se termi “i vjetëruar” nuk ishte planifikuar kurrë.

“Kishte disa fjalë në fjalimin tim që u hoqën sepse kryeministri do t’i thotë ato sot,” tha Wallace. “Unë mendoj se Qeveria thjesht donte të sigurohej që ai ta thoshte këtë përpara se ta thoshte sekretari i mbrojtjes. Eshtë krejtësisht legjitime; ishin fjalët e tij. Nuk ka asnjë komplot në të.”

Para se t’i bashkohej liderëve të tjerë të NATO-s, Johnson mori pjesë në samitin e G7 në Alpet bavareze, ku i tha një transmetuesi gjerman: “Nëse Putini do të ishte një grua – gjë që ai padyshim nuk është – nëse do të ishte, unë me të vërtetë nuk mendoj se do të kishte nisur në një luftë të çmendur. Nëse doni një shembull të përsosur të maskulinitetit toksik, kjo është ajo që ai po bën në Ukrainë.”